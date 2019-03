30. März 2019 Druckansicht

Weltbank-Umfrage: Der Flughafen in Kronstadt ist am wichtigsten

Kronstadt – Der Bau des internationalen Flughafens in Kronstadt ist den Kronstädtern laut einer Weltbank-Umfrage, an der sich 7124 Bürger beteiligten, am wichtigsten. An Stelle zwei und drei folgen der Bau des regionalen Notfallkrankenhauses und der Autobahn nach Comarnic.

Zur Auswahl für die Prioritätenliste standen insgesamt neun Objektive. Darunter befinden sich: die Modernisierung des Kronstädter Hauptbahnhofs, der Bau der Autobahn nach Hermannstadt, die Modernisierung der Zugstrecken nach Schäßburg und Predeal, der Bau des Ausstellungszentrums am Flughafen Weidenbach oder des Warenumschlagzentrums in Marienburg.



Bis zum 22. März konnten Interessierte online dazu Stellung beziehen. Die Internet-Umfrage richtet sich übrigens nicht nur an Kronstädter. Eine ganze Reihe an weiteren rumänischen Städten steht auf der Webseite der Umfrage www.prioritatileorasuluitau.ro zur Auswahl. NM

Schlagwörter: Kronstadt, Umfrage, Flughafen

