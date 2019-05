Kronstadt – Der zum 19. Mal verliehene Apollonia-Hirscher Preis für besondere Verdienste im sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Gemeinschaft, gestiftet vom Demokratischen Forum der Deutschen in Kronstadt und der Heimatgemeinschaft der Kronstädter, wurde am 6. Mai für das Jahr 2018 an Ingeborg Filipescu vergeben.

Apollonia-Hirscher-Preis für Ingeborg Filipescu. Foto: Elise Wilk (ADZ)

Die Feier fand im Forumsfestsaal statt, die Laudatio hielt der Journalist Dieter Drotleff (selbst Preisträger 2015). Filipescu ist seit 47 Jahren aktives Mitglied der Honterusgemeinde und fungiert seit 27 Jahren als ehrenamtliche Lektorin in Kronstadt und den Kirchengemeinden im Burzenland. Als „Seele der Gemeinschaft“ habe sie sich stets „mit ganzem Herzen in das soziale und kirchliche Leben“ impliziert, so Drotleff.Filipescu wurde 1935 in Petersberg als Tochter des Prediger-Lehrer-Paares Georg und Rosa Mitter geboren. Während ihrer Techniker-Ausbildung lernte sie ihren Ehemann, den Ingenieur Alexandru Filipescu, kennen. Die Familie Filipescu hatte schwer unter den Folgen des Zweiten Weltkriegs und der Deportation zu leiden: Nur zwei der fünf Kinder überlebten das Jahr 1945.Seit 1972 ist Ingeborg Filipescu Mitglied der Kronstädter Honterus-Gemeinschaft. Sie übernahm Aufgaben im Blumenauer Kirchenrat, in der Gemeindevertretung und engagiert sich seit über 20 Jahren im Presbyterium. 1990 begann sie ihre Tätigkeit als Lektorin, wobei sie den liturgischen Teil des Gottesdienstes bestreitet und die Predigt hält, wenn sie Vertretungen im Burzenland vornimmt – ihre größte Freude, wie sie selbst in ihrer Dankesrede bekennt (siehe Bericht in der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien ).

NM