Förderung für Deutschlehrer in Rumänien wurde erhöht

Bukarest – Am 29. Mai fand in der Deutschen Botschaft Bukarest die feierliche Vertragsunterzeichnung für die Zuweisung von 1,35 Millionen Euro der Bundesregierung zur Förderung der Lehrer und Erzieher an staatlichen Schulen mit Deutsch als Muttersprache zwischen Botschafter Cord Meier-Klodt und Saxonia Geschäftsführer Klaus-Harald Sifft statt.

Der Betrag wurde in diesem Jahr um 100.000 Euro erhöht. Die Saxonia-Stiftung ist seit Jahren mit der Verteilung betraut. Bedingung für die Förderung: Jeder Lehrer oder Erzieher muss einmal jährlich eine Fortbildungsmaßnahme beim Zentrum für Lehrerfortbildung in Mediasch, bei der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, dem Goethe-Institut Bukarest oder einem der deutschen Kulturzentren in Temeswar, Klausenburg, Hermannstadt, Kronstadt oder Jassy absolvieren.



Botschafter Meier-Klodt hatte erst vor Kurzem eine Reise quer durch Rumänien unternommen, um mehrere Schulen mit deutschem Unterricht zu besuchen. Beeindruckt stellte er fest, dass „Deutsch gut und gern gelernt wird". Derzeit gibt es landesweit rund 750 Lehrer und 200 Erzieher, die Deutsch als Muttersprache oder Fremdsprache unterrichten.

