14. Oktober 2020

Online: Erntedankgottesdienst in Großalisch

Die Studierenden des Theologischen Instituts in Hermannstadt gestalten den Erntedankgottesdienst am 18. Oktober um 12.00 Uhr (rumänische Zeit) in der Evangelischen Kirche Großalisch. Dies ist eine Veranstaltung im Rahmen des Fachs „Homiletische Übungen“.

Angeleitet werden sie durch Dechant Bruno Fröhlich (Schäßburg) und Musikwart Jürg Leutert (Hermannstadt). Auch wenn nicht so viele Teilnehmer vor Ort dabei sein können, so jedenfalls virtuell. Der Gottesdienst wird nämlich auch online gesendet und zwar über die Facebook-Seite des Theologischen Instituts Hermannstadt https://www.facebook.com/TheologieHermannstadt . Da eine Übertragung immer auch eine Frage der Internetstabilität ist, so wird schon im Vorfeld um Entschuldigung gebeten, falls es Störungen geben sollte. Beste Segenswünsche, Bruno Fröhlich

Schlagwörter: Gottesdienst, Online, Großalisch, Pfarrer, Fröhlich, Theologisches Institut, Hermannstadt

