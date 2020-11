Radio-Tipp: Ö1-Sendung zu Minderheiten in Siebenbürgen

In der Sendereihe Ambiente - von der Kunst des Reisens am 29. November 2020 ausgestrahlt: "Minderheiten in Siebenbürgen. Ein akustischer Streifzug zu deutschen und ungarischen Gemeinden"Die Sendung ist sieben Tage lang in der Ö1-Mediathek abrufbar.

"In Siebenbürgen, in einem knapp 60.000 Quadratkilometer großen Gebiet sind neben der rumänischen Mehrheit zwei der insgesamt 19 Minderheiten Rumäniens (Ungarn, Roma, Deutsche, Armenier, Italiener, Bulgaren, Griechen, jüdische Gemeinschaften, lipowenische Russen, Kroaten, Albaner, Tataren, Ukrainer, slawische Makedonier, Serben, Ruthenen, Türken, Slowaken und Tschechen, Polen.) beheimatet: Deutsch sprechende Siebenbürger Sachsen und die ungarische Volksgruppe. Schon 895 siedelten sich die ersten Ungarn im Karpatenbecken an, also in jenem Gebiet, das man Siebenbürgen nennt. Etwa 150 Jahre später wurden von deutschen Siedlern aus dem Mittelrhein- und Moselgebiet in der Gegend von Hermannstadt die ersten 13 deutschen Orte gegründet. Seither leben diese so unterschiedlichen Volksgruppen relativ friedlich nebeneinander.Jeder zehnte Rumäne des 20 Millionen-Einwohner Landes gehört einer Minderheit an: Mit etwa 1,2 Millionen Menschen stellen die Ungarn nach den Rumänen die größte Volksgruppe dar. Während bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts rund 800.000 Rumäniendeutsche zu verzeichnen waren, ist die deutschsprachigen Minderheit im 21.Jahrhundert auf etwa 30.000 gesunken - die Hälfte davon sind Siebenbürger Sachsen. In Hermannstadt - auf Rumänisch Sibiu - das seit jeher den Ruf eines kulturellen und geistigen Zentrums genießt, leben zurzeit etwa 2000 deutschsprachige Einwohner und 140.000 Rumänen. [...]." (Quelle: ORF-Programmhinweis