DFDR erhält höhere Zuwendung

höhere Zuwendung Hermannstadt – Rund 18,7 Millionen Lei (umgerechnet 3,8 Millionen Euro) werden dem Demokratischen Forum der Deutschen in Rumänien (DFDR) in diesem Jahr aus dem rumänischen Staatshaushalt für seine Kulturvorhaben und Verwaltungskosten zur Verfügung stehen. Das sind über 2 Millionen Lei mehr als es im Vorjahr insgesamt waren, d.h. der Gesamtsumme, die infolge der im zweiten Halbjahr zuerkannten Zusatzsumme aufgrund der Haushaltsumschichtung zustande gekommen war.

Die Höhe der Zuwendung für das DFDR ist die drittgrößte für die Minderheiten-Organisationen, nach dem Ungarnverband (ca. 51 Millionen Lei) und der Roma-Partei (ca. 33 Millionen). Die Mittel an die im Parlament vertretenen Organisationen der nationalen Minderheiten wurden am 18. Januar im Minderheitenrat nach Verhandlungen mit den Parlamentsvertretern der Verbände verteilt. Im Minderheitenrat war das DFDR durch Geschäftsführer Benjamin Józsa vertreten, an den Verhandlungen hatte der Abgeordnete Ovidiu Ganţ teilgenommen. „Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis der Verhandlungen bei der Mittelvergabe“, erklärte Ganţ. „Die im Vergleich zum Vorjahr angehobene Summe der uns zur Verfügung stehenden Mittel wird es ermöglichen, alle vorgesehenen Projekte, trotz Kostenteuerungen infolge der Inflation, unter guten Bedingungen umzusetzen.“

ADZ