Charlotte Dietrich Schule ist Mitglied im WDA

Seit Februar 2023 ist die Hermann­städter Charlotte Dietrich Schule (CDS) Mitglied im Weltverband Deutscher Auslandsschulen (WDA). Die WDA-Vorstandsvorsitzenden Friederike Gribkowsky und Heilke Daun teilten der Schule mit: „Wir heißen die Charlotte Dietrich Schule herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr über Ihre Entscheidung der Gemeinschaft der Schulträger beizutreten.“

Neben der Deutschen Schule Bukarest (DSBU) ist die Charlotte Dietrich Schule in Hermannstadt die einzige Schule in Rumänien, die exklusiv nach deutschem Lehrplan (Baden-Württemberg) unterrichtet und außerdem nun auch Mitglied im WDA ist.Schulleiter Rafael Mahl erklärt: „Wir freuen uns sehr, den zwei Jahre dauernden Aufnahmeprozess in den WDA erfolgreich hinter uns gebracht zu haben. Damit ist die CDS nun Teil des weltumspannenden Netzwerkes Deutscher Auslandsschulen, wovon unsere Schule in vielerlei Hinsicht sehr profitieren wird.“Näheres zum WDA findet sich unter www.auslandsschulnetz.de ; die CDS findet man unter www.charlotte-dietrich-schule.ro