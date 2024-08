1. August 2024

Signierstunden in Hermannstadt

Beim Großen Sachsentreffen in Hermannstadt wird der Ludwigsburger POP Verlag ab 2. August u. a. in der Erasmus-Buchhandlung präsent sein mit dem neuen Buch „Das gibt’s doch gar nicht! Die Walachei ist nicht im Nirgendwo, sondern mitten unter uns“ von Nina May, das die Autorin gern am 3. August zwischen 13.00 und 14.00 Uhr signieren und Fragen dazu beantworten wird.

Am Sonntag, 4. August, folgt im Anschluss an den Gottesdienst in der Rothberger Kirche eine weitere Signierstunde für den frisch erschienenen Sammelband „Reise nach Rothberg“, mit dem der POP Verlag das Werk und Wirken des Pfarrers und Schriftstellers Eginald Schlattner in einer Gesamtschau vorstellt.



Auch die Autorin Dagmar Dusil wird mit zwei Neuerscheinungen vertreten sein, dem Roman „Das Geheimnis der stummen Klänge“ sowie der Anthologie „Im Schnee der Erinnerungen. Hermannstadt: dokumentiert – erinnert – recherchiert“ (siehe Besprechung in der 3. August um 14.00 Uhr in Anwesenheit der beitragenden Autoren im Spiegelsaal des Deutschen Forums präsentiert. Rahmenprogramm: Trio Eybler/Nürnberg und Hans Günter Seiwerth.



Alle diese Bücher können gleich in der Erasmus- oder der Schiller-Buchhandlung erworben werden. Am Sonntag,folgt im Anschluss an den Gottesdienst in der Rothberger Kirche eine weitere Signierstunde für den frisch erschienenen Sammelband „Reise nach Rothberg“, mit dem der POP Verlag das Werk und Wirken des Pfarrers und Schriftstellers Eginald Schlattner in einer Gesamtschau vorstellt.Auch die Autorin Dagmar Dusil wird mit zwei Neuerscheinungen vertreten sein, dem Roman „Das Geheimnis der stummen Klänge“ sowie der Anthologie „Im Schnee der Erinnerungen. Hermannstadt: dokumentiert – erinnert – recherchiert“ (siehe Besprechung in der SbZ Online ), die sie amum 14.00 Uhr in Anwesenheit der beitragenden Autoren im Spiegelsaal des Deutschen Forums präsentiert. Rahmenprogramm: Trio Eybler/Nürnberg und Hans Günter Seiwerth.Alle diese Bücher können gleich in der Erasmus- oder der Schiller-Buchhandlung erworben werden.

Schlagwörter: Hermannstadt, Buchvorstellung, Verlag

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.