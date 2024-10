HOG Schorsten: Nachruf auf Michael Barth

Am 11. Juli 2024 ist in Sindelfingen der langjährige Vorsitzende der Heimatortsgemeinschaft Schorsten, Michael Barth, verstorben. Mit ihm verliert unsere Gemeinschaft ein treues, aktiv mitwirkendes Mitglied, das im letzten Jahrzehnt die HOG Schorsten sehr geprägt hat.

Michael Barth, Vorsitzender der HOG Schorsten und CWG-Geschäftsführer

Michael Barth wurde am 5. Juni 1959 in Schorsten geboren, ein Dorf, das in einem Tal liegt, durchzogen von zwei Bächen, Wäldern und Weinbergen. Hier verbrachte er seine Kindheit und Jugend, absolvierte die Allgemeine Schule und anschließend folgte die Weiterbildende Schule in Mediasch und Hermannstadt. In seinem Lebenslauf schrieb er: „Im Alter von 15 Jahren zog ich in die große Stadt, wo die Straßen und Gehwege gepflastert waren und die Hektik und das Geräusch des Tages wie ein Bienenschwarm über dem Kopf kreisten. Der Frieden und das idyllische Leben schienen vorbei zu sein“.Mit 20 Jahren erfolgte die Ausreise aus Siebenbürgen und seine Wahlheimat wurde Sindelfingen in Baden-Württemberg. Nach einer kaufmännischen Ausbildung gründete er 1986 seine erste Firma. Es folgten verschiedene Studiengänge: 1989 zum Diplom-Immobilienwirt, 1995 zum Immobilienökonom und zur Vervollständigung 2007 ein weiteres Studium zum zertifizierten Sachverständigen für den Verkehrs- und Beleihungswert von bebauten und unbebauten Grundstücken.Michael Barth heiratete Brigitte, geborene Schneider, aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor: Sohn Siggy und Tochter Steffi leben mit ihren Familien in unmittelbarer Nähe. Die Krönung waren seine vier Enkelkinder, mit denen ein neuer Lebensabschnitt mit neuen Herausforderungen begann.Mit seinen erworbenen Qualifikationen und seiner Lebensphilosophie – laut Lebenslauf – „Geben ist schöner als Nehmen“ konnte er zusammen mit seiner Ehefrau Brigitte den Betrieb erfolgreich führen und um zwei Niederlassungen erweitern. Seine Konzepte waren eine Mischung aus innovativen Produkten und Führungskonzepten: „Menschen wollen nicht gemanagt, sondern mit Herz geführt werden“. Im Herbst 2011 wurde Michael Barth zum Vorsitzenden unserer Heimatortsgemeinschaft Schorsten gewählt, die HOG wurde neu organisiert. In all den Jahren seines Wirkens und Schaffens war ihm das Schicksal unseres Heimatortes, der Erhalt unserer Tradition und Kultur, die Pflege der Friedhöfe und vor allem der Zusammenhalt unserer Gemeinschaft in der Diaspora eine Herzensangelegenheit. Die Präsenz in den neuen Medien war ihm sehr wichtig, die Homepage wurde eingerichtet und gepflegt: „klein, aber fein“, wie er sagte. Seine künstlerische Ader und Liebe zur Musik waren eine Bereicherung für unsere Gemeinschaft. In kurzer Zeit stellte er einen Laienchor und eine Tanzgruppe für moderne Tänze zusammen, die auf unseren Treffen auftraten. Zusammen mit Brigitte hat er jährlich den Gemeindebrief der HOG Schorsten gestaltet und herausgegeben. Er war stets gut informiert dank seiner guten Kontakte zum Landeskonsistorium und zu den örtlichen Behörden und Verantwortlichen. Das Treffen 2017 in Schorsten, Ausflüge und Besichtigung wurden auch von Michael und Brigitte organisiert. Bei den HOG-Treffen, vor Ort oder online, in der HOG-Regionalgruppe Mediasch hat er auch regelmäßig mitgewirkt.Nicht zu vergessen ist seine Mitgliedschaft in der „Carl Wolf Gesellschaft, Siebenbürgischer Wirtschaftsclub e.V.“ (CWG). Im Rahmen des Heimattages 2019 hielt er als Geschäftsführer der CWG, Inhaber und Geschäftsführer der Immobilien-Firma Fundax GmbH, einen Vortrag im kleinen Schrannensaal. Im Herbst 2019 lud er zu einem gut besuchten Quartalstreffen in seine Geschäftsräume in Sindelfingen ein. Er arbeitete strategisch an der Erschließung weiterer Wachstumspotentiale für die CWG durch gezielte Marketingmaßnahmen. Beim Quartalstreffen in Sindelfingen und Aidlingen räumte er ein, dass er 2001 geschäftlich die alte Heimat besucht und seither Siebenbürgen neu entdeckt habe. Michael Barth entfaltete dort verschiedene Aktivitäten, die Zusammenarbeit mit Siebenbürgen, in Deutschland und im Ausland, war ihm ein Anliegen. Dies war für ihn auch der Grund, sich der Carl Wolff Gesellschaft anzuschließen, die die gleichen Ziele verfolge, hieß es in einem Bericht der Siebenbürgischen Zeitung.Wir wissen, dass hinter all seiner Arbeit, die er für unsere Gemeinschaft geleistet hat, der eine Wunsch stand, die ihm zur Verfügung stehende Kraft zum Wohle aller anderen anzuwenden, zum Nutzen derer, mit denen er sich verbunden fühlte. Michael war ein Mann der Zuwendung, der Treue und des Miteinanders. Wir alle haben seine ruhige, freundliche Art geschätzt, sein ausgewogenes Urteil gesucht und ebenso oft wie gerne mit ihm gelacht und gefeiert.Unsere Gemeinschaft verliert mit Michael Barth ein Vorbild, einen guten Freund und geschätzten Berater. Wir werden Michael ein ehrendes Andenken bewahren. Im Namen der HOG Schorsten

Elfriede Schnell