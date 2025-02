7. Februar 2025

EKR-Neujahrsempfang

Hermannstadt – Die Evangelische Kirche A. B. in Rumänien (EKR) hat für 2025 das Motto „Kirche und Demokratie“ gewählt, und das noch bevor die Ergebnisse der Wahlen in den USA, Österreich und Rumänien bekannt waren, wie Bischof Reinhart Guib beim Neujahrsempfang der EKR am 10. Januar betonte.

Bischof Reinhart Guib beim Neujahrsempfang in Hermannstadt. Foto: Hans Königes In der In der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien (ADZ) ist zu lesen, dass sich die Kirche nicht nur zu den demokratischen Werten bekennen, sondern als Teil der Gesellschaft, vom Evangelium her, zum Erhalt derselben proaktiv beitragen möchte. Kerstin Ursula Jahn, Konsulin der Bundesrepublik Deutschland in Hermannstadt, Dr. Paul Jürgen Porr, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR), Ovidiu Ganţ, Abgeordneter des DFDR, sowie Landeskirchenkuratorin Dr. Carmen Schuster sprachen beim Empfang Grußworte und bezogen sich darin auf die Parallele zwischen dem Motto und der Jahreslosung „Prüft alles und behaltet das Gute!“ (1. Thess. 5,21). Erika Klemm und Monica Robescu gestalteten den Empfang musikalisch mit, wobei unter der Leitung von Pfarrer Gerhard Servatius-Deppner die Anwesenden gemeinsam den Kanon zur Jahreslosung sangen, so die ADZ.

Schlagwörter: EKR, Neujahrsempfang, Hermannstadt

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.