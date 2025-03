Online-Abstimmung für Hermannstadt läuft weltweit

Hermannstadt gehört zu den Finalisten bei dem Online-Wettbewerb im Bereich Inlandtourismus, „Reiseziel des Jahres 2025”, in der Kategorie „Städte, die begeistern“ (Orașe care Inspiră).

Noch bis einschließlich den 25. März kann man für Hermannstadt weltweit stimmen unter www.destinatiaanului.ro . Und das geht so: Klicken Sie in der Kategorie „Orașe care Inspiră“ die Stadt(Hermannstadt) an, danach stimmen Sie auch für einen der anderen Finalisten in den anderen fünf Kategorien, geben Sie Ihre E-Mail-Anschrift an und vergessen Sie nicht, Ihre Abstimmung zu bestätigen, nachdem Sie eine diesbezügliche E-Mail erhalten haben.2024 erhielt Hermannstadt bei diesem Wettbewerb den großen Preis „Reiseziel des Jahres 2024“ und den ersten Preis in der Kategorie „Städte, die begeistern“. Die Preisverleihung findet am 8. April in Hermannstadt im Thaliasaal statt.

HZ