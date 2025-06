Kirchenburg in Broos nach Renovierung wieder geöffnet

Die für Siebenbürger Sachsen symbolträchtige Kirchenburg von Broos (rumänisch Orăștie) ist – nach mehrjähriger Renovierung – seit Ende 2024 wieder für die Öffentlichkeit zugänglich.

Die evangelische Kirche in Broos, 2016 Foto: Stiftung Kirchenburgen

Die Ortschaft wird im „Goldenen Freibrief“ (Andreanum) von 1224 (unter dem damaligen Namen „Waras“) erwähnt: a Waras usque in Boralt („von Broos bis Draas“) erstreckt sich jener Königsboden, in welchem die im Andreanum festgehaltenen Privilegien galten. Broos war einer der Sieben Stühle dieses Königsbodens. Kriege zwischen Ungarn und Türken ab dem 15. Jahrhundert haben die Stadt mehrfach in Mitleidenschaft gezogen; der Ausbau der Kirchenburg war als Schutz während der wiederholten Plünderungen in dieser Zeit gedacht.Informationen über die Kirchenburg können unter https://kirchenburgen.org/location/broos-orastie/ https://kirchenburgen-siebenbuergen.de/kirchenburgen/broos-orastie/ und https://de.wikipedia.org/wiki/Kirchenburg_Broos abgerufen werden.Ein Artikel (in rumänischer Sprache) zur Wiedereröffnung mit Fotos, eingebetteten Videos und Luftaufnahmen kann eingesehen werden unter https://adevarul.ro/stil-de-viata/calatorii/cetatea-medievala-a-sasilor-din-orastie-renascuta-2395671.html

