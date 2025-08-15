



15. August 2025

Einladung zum Bartholomäusfest vom 22.-24. August in Kronstadt

Das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Bartholomae und Pfarrer Gerwald Maximilian Braisch laden zum traditionellen Bartholomäusfest für den 22.-24. August 2025 in die evangelische Kirche Bartholomae, Langgasse 251 (strada Lungă 251) in Kronstadt (Brașov) ein.

In der Einladung heißt es:

„Am 24. August strahlt die Sonne bei ihrem Aufgang in die Mittelachse des Kirchenschiffes der Bartholomäuskirche. Dies wurde beim Bau vor rund 800 Jahren beachtet; und auch die aktuelle Gemeinde achtet diesen Tag, der heuer just auf einen Sonntag fällt, mit dem traditionellen Bartholomäusfest, zu dem hiermit herzlich eingeladen wird.



Den Programmauftakt macht eine musikalische Vesper am Freitag. Am Samstag stehen insbesondere die Angebote für Kinder und Familien unter dem Motto „Von Schätzen und Kleinodien“; zudem ist das Schmücken des Hofes und der Kirche bereits fester Bestandteil der Feierlichkeiten: hier sind tatkräftige Helfer gern gesehen!



Der Festakt am Sonntag bietet Labsal für Seele, Geist und Leib. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!“ Das Programm des Bartholomäusfestes vom 22.-24. August 2025 Freitag, 22. August

18.00 Uhr Konzert mit Fagott und Orgel mit Paul Christian und Gerwald Maximilian Braisch



Samstag, 23. August

10.00 Uhr Kinder- und Jugendbasar, Workshops und Spiele, Kinder- & Jugendgottesdienst

13.30 Uhr Bühnenprogramm mit Music Lab und Zinphony Band

15.00 Uhr Vorbereitungen, Blumenschmuck



Sonntag, 24. August

10.00 Uhr Festgottesdienst mit Abendmahl

12.00 Uhr Festakt anschließend Blasmusik von der Jugendblaskapelle Kronstadt, Mittagessen, sächsische Tänze, Basar, Festvortrag, Kaffee & Kuchen

16.00 Uhr Gemeinsames Singen, gemütlicher Festausklang



Anmeldung und weitere Informationen unter Telefon: (0040) 268-510432 oder (0040) 787-763153, E-Mail: bartholomae [ät] evang.ro



Dateien zum Herunterladen (jpg-Format)



Einladung zum Bartholomäusfest 2025



