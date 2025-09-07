



7. September 2025

Deutsche Luftwaffe am Schwarzen Meer

Konstanza – Am 12. August fand die Zertifizierungszeremonie für das Deutsche Kontingent bei der NATO-Mission enhanced Air Policing South (eAPS) im Beisein von Vertretern der rumänischen Luftwaffe, NATO AIRCOM und der Deutschen Botschaft Bukarest auf dem Militärstützpunkt Mihail Kogălniceanu in der Nähe von

Foto von der Zeremonie. Copyright: @Kontingentführer eAPS Wie die Deutsche Botschaft Bukarest mittelt, hat das Deutsche Kontingent damit offiziell seinen Einsatz für die nächsten acht Monate aufgenommen. Insgesamt beteiligt sich die Deutsche Luftwaffe mit fünf Eurofighter-Kampfflugzeugen und rund 170 Soldatinnen und Soldaten an diesem Einsatz. Deutschland unterstützt bereits zum vierten Mal seinen engen Verbündeten Rumänien im Rahmen der NATO-Mission eAPS bei der Sicherung der Luftraumüberwachung an der Südostflanke des Bündnisses. Generalmajor Michael Hogrebe betonte: „Taten sprechen bekanntlich lauter als Worte. In diesem Sinne sind allen voran wir als Luftwaffe, aber auch die anderen Bereiche der Bundeswehr, die zu eAPS beitragen, heute stolz. Stolz darauf, dass wir ein weithin sichtbares Zeichen setzen, dass wir es auch in der Luft ernst meinen, jeden Quadratzentimeter des Bündnisgebietes zu verteidigen."

Schlagwörter: Bundeswehr, Luftwaffe, Schwarzes Meer, Konstanza, NATO

