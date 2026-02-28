



28. Februar 2026

„Die Mühlgasse in Schäßburg“

Schon der Titel des Buches ist ungewöhnlich. Wie kann eine Straße der Mittelpunkt, das Thema eines Buches sein, wenn die bewohnte, mittelalterliche Burg der Anziehungspunkt von Schäßburg ist? Der Autor Konrad Arz blickt aber genau in die Geschichte der Stadt und zeichnet den Beginn und die Entwicklung einer der Hauptstraßen von Schäßburg auf.

Die Einleitung führt den Leser in das Schicksal der Straße ein. Aus einem unscheinbaren, stinkenden Gässchen entwickelt sich trotz der geschichtlichen Ereignisse und der unabwendbaren Naturereignisse ein Stadtviertel. Durch unüberlegtes, politisches Handeln wird der Stadtteil unwiderruflich zerstört und verliert an historischer, kultureller, sozialer und architektonischer Bedeutung.



Der Autor versucht den Namen der Straße, der Gasse zu belegen. Dazu werden viele alte Fotos und ein Stadtplan herangezogen. Auch der Alltag der Bewohner wird anhand der Bilder geschildert. Mit Bildern der 60er, 70er und 80er Jahre wird die Veränderung der Straße und des Mühlgassen-Viertels nachgezeichnet.



Mit dem Systematisierungsprogramm von 1974 wird der Untergang und das Ende der Mühlgasse beschrieben und belegt. Die Folgen sind bis heute zu sehen und werden kritisch betrachtet. Ein aktueller Stadtplan belegt die Zergliederung des Mühlgassen-Viertels. Bei einem Spaziergang durch die Mühlgasse erhalten die alten, noch vorhandenen Häuser ein Gesicht und eine Geschichte. Der Rundgang kann die Besucher, aber auch die Einheimischen zu einem genauen Hinsehen anregen, zu einem Nachempfinden der mittelalterlichen Atmosphäre bewegen.



Interessant sind die Übersichten am Ende des Buches zu den Einwohnern und Gewerbetreibenden und die Anzeigen jener „alten“ Zeit. Die Erläuterungen und Beschreibungen der ausgestorbenen Berufe helfen dem Leser, sich so manche Arbeit vorzustellen oder die Lebensweise zu verstehen und nachzuvollziehen. Eine übersichtliche Zeittafel zur Stadtgeschichte und die ausführlichen Quellen- und Bildnachweise schließen das Buch ab. Der Untertitel „Eine Chronik der Straße“ ist zutreffend.



Das Buch „Die Mühlgasse in Schäßburg – Eine Chronik der Straße", 136 Seiten, 205 Bilder, zwei Straßenpläne, von Konrad Arz kann bestellt werden für 22,90 Euro inklusive Versand unter der E-Mail-Adresse: ko-arz[ät]t-online.de.

Schlagwörter: Buchvorstellung, Schäßburg, Mühlgasse, Arz

