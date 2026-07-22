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Antideutsche Verleumdungskampagne gegen Dominic Fritz und Siegfried Mureșan
Bukarest/Temeswar – Dominic Fritz, Vorsitzender der öko-liberalen Partei „Union Rettet Rumänien“ (Uniunea Salvaţi România), beklagt eine Verleumdungskampagne gegen deutschstämmige Politiker, denen ihre Loyalität gegenüber Rumänien diskriminatorisch, aufgrund ethnischer Kriterien abgesprochen wird. mehr...
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Artikel wurde 1 mal kommentiert.
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1 • Peter Otto Wolff schrieb am 22.07.2026, 14:41 Uhr:In der Tat, die Parteien, die über Jahrzehnte des Land geplündert haben, um sich selbst zu bereichern, mit abenteuerlichen Vermögen, ausreichend für Villen in Frankreich, Monaco, Dubai und Palästen in RO, sehen ihre Felle dahinschwimmen und schlagen wild um sich! Der Fall des verdienten EU-Parlamentariers, Siegfried Mureșanu, ist geradezu lachhaft, heißt der Gute doch nicht nur Siegfried, sondern auch VASILE, wenn ich mich gut erinnere!
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