So so, alles OK, auch dass die so tolle Justiz in RO die Verantwortlichen des immensen Raubes i.S. Restitution laufen ließ, wg. Verjährung der Taten. Also pro forma anklagen, dann jahrelang verschleppen und nichts tun, dann feststellen, die Taten sind verjährt! Ganz toll und schlau die Masche! Das blöde Volk schluckt ja alles, wie gewohnt!