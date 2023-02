Warme Worte, null Wirkung! Was Söder verspricht, ist mit Skepsis zu genießen. Erstens überschätzt er notorisch seine Macht, so auch bez. Schengen-Aufnahme Rumäniens. Andererseits vergisst er auffällig oft, was er versprochen hat, siehe Rücknahme der von der Union 1996 eingeführten Rentenkürzungen für Aussiedler. Letzteres, obwohl er in dieser Sache durchaus den Einfluss gehabt hätte, da über 20 Jahre in maßgeblicher Regierungs-Verantwortung gewesen. Herausgekommen ist die Lachnummer unter dem pompösen Namen " Härtefallfonds"! So ist er halt, der Genosse Leichtfuss.