



23. April 2026

Ostergottesdienst in Wolfsburg

Einen beflügelnden Ostergottesdienst der Kreisgruppe im Zusammenwirken mit Pastor Helmut Kramer, der St.-Petrus-Kirchengemeinde zu Vorsfelde und der Siebenbürger Blaskapelle Wolfsburg erlebten die über 100 Besucher und Gestalter am Ostermontag. Viele Mitglieder waren dem Aufruf des Vorstandes gefolgt und erschienen am Ostermontag in siebenbürgisch-sächsischer Tracht. Ein Holzkreuz im Maßstab 1:1 mit vollflächigem Kerzenornament vor dem Altar intensivierte die Atmosphäre. Das Starten des Glockengeläuts übernahm der Küster und siebenbürgische Landsmann Jonas Roth, der in diesem Sommer leider in den Ruhestand gehen wird.

Ostergottesdienst in Wolfsburg: Gruppenbild mit den Trachtenträgern der Kreisgruppe und Mitgliedern der Siebenbürger Blaskapelle Wolfsburg. Foto: Krzysztof Jurek Die Siebenbürger Blaskapelle unter der Leitung von Günther Bodendorfer übernahm die Konzertierung des Beginns und Ausgangs des Gottesdienstes, nicht ohne auch zwischendurch für musikalische Akzente zu sorgen. Pastor Helmut Kramer hatte den Ablauf des Gottesdienstes geplant und führte auch durch diesen. Die Gemeinde wurde bei den Gesangsstücken von Propsteikantor Paul-Gerhard Blüthner an der Orgel begleitet.



Die Siebenbürger Jugend war wieder Mitgestalter des Gottesdienstes. Die Geschwister Anabel und Oliver Zinz übernahmen die Lesung der Epistel und Anne Jurek und Tobias Müller die des Evangeliums. Alle gemeinsam trugen sie das Fürbittengebet vor.



Pastor Kramer nahm in seiner sehr auf diesen besonderen Gottesdienst bezogenen Predigt die Zuhörer mit und erwähnte viele Parallelen zur heutigen Zeit und der Integration der Osterbotschaft in diese. Auch verdeutlichte er dem Auditorium, warum Essen auch Glaube bedeuten kann.



Vor dem abschließenden Segen durch Pastor Kramer richtete Harald Hermann noch die Desiderata von Max Ehrmann als Segenswunsch an die Gemeinde. Die Kollekte des Gottesdienstes war zur Hälfte bestimmt für ein Schulstarterprojekt, unterstützt von der Propstei Vorsfelde, die andere Hälfte für das Siebenbürgische Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V. Letztere wird Ende April von einer Abordnung der Wolfsburger Kreisgruppe im Rahmen eines Aufenthalts in Gundelsheim persönlich übergeben werden.



Am Ausgang warteten für alle Gottesdienstbesucher liebevoll gefärbte Ostereier, die vom langjährigen Unterstützer Wilhelm Hansmann kredenzt wurden. Bei Kaiserwetter wurde anschließend auf der Außenbühne ein Gruppenfoto von allen Trachtenträgern sowie Teilen der Siebenbürger Blaskapelle aufgenommen.



An dieser Stelle laden wir herzlich zur Muttertagsfeier der Wolfsburger Kreisgruppe am 9. Mai um 14.00 Uhr in der St.-Markus-Gemeinde in Wolfsburg-Reislingen ein. Für den Vorstand Die Siebenbürger Blaskapelle unter der Leitung von Günther Bodendorfer übernahm die Konzertierung des Beginns und Ausgangs des Gottesdienstes, nicht ohne auch zwischendurch für musikalische Akzente zu sorgen. Pastor Helmut Kramer hatte den Ablauf des Gottesdienstes geplant und führte auch durch diesen. Die Gemeinde wurde bei den Gesangsstücken von Propsteikantor Paul-Gerhard Blüthner an der Orgel begleitet.Die Siebenbürger Jugend war wieder Mitgestalter des Gottesdienstes. Die Geschwister Anabel und Oliver Zinz übernahmen die Lesung der Epistel und Anne Jurek und Tobias Müller die des Evangeliums. Alle gemeinsam trugen sie das Fürbittengebet vor.Pastor Kramer nahm in seiner sehr auf diesen besonderen Gottesdienst bezogenen Predigt die Zuhörer mit und erwähnte viele Parallelen zur heutigen Zeit und der Integration der Osterbotschaft in diese. Auch verdeutlichte er dem Auditorium, warum Essen auch Glaube bedeuten kann.Vor dem abschließenden Segen durch Pastor Kramer richtete Harald Hermann noch die Desiderata von Max Ehrmann als Segenswunsch an die Gemeinde. Die Kollekte des Gottesdienstes war zur Hälfte bestimmt für ein Schulstarterprojekt, unterstützt von der Propstei Vorsfelde, die andere Hälfte für das Siebenbürgische Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V. Letztere wird Ende April von einer Abordnung der Wolfsburger Kreisgruppe im Rahmen eines Aufenthalts in Gundelsheim persönlich übergeben werden.Am Ausgang warteten für alle Gottesdienstbesucher liebevoll gefärbte Ostereier, die vom langjährigen Unterstützer Wilhelm Hansmann kredenzt wurden. Bei Kaiserwetter wurde anschließend auf der Außenbühne ein Gruppenfoto von allen Trachtenträgern sowie Teilen der Siebenbürger Blaskapelle aufgenommen.An dieser Stelle laden wir herzlich zur Muttertagsfeier der Wolfsburger Kreisgruppe am 9. Mai um 14.00 Uhr in der St.-Markus-Gemeinde in Wolfsburg-Reislingen ein. Für den Vorstand Harald Hermann

Schlagwörter: Wolfsburg, Gottesdienst, Ostern

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