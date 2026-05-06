



6. Mai 2026

Bastelspaß zu Ostern in der Kreativwerkstatt der SJD Baden-Württemberg

Zwischen Farbstiften, Wassermalfarben und buntem Bastelpapier gab es für Kinder am Karsamstag im Heilbronner Umkreis in der „Kreativwerkstatt Osterbasteln“ der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend Baden-Württemberg (SJD BW) einiges zu entdecken.

Einige der Kinder zeigen ihre Kunstwerke. Foto: Stefanie Bretz Im Vereinsheim der Kreisgruppe Heilbronn wurden an verschiedenen Stationen kreative Basteleien angeboten. So entstanden unter anderem Osterglocken aus Tonpapier, dekorative Hühnchen oder Küken, die scheinbar gerade aus dem Ei schlüpfen. Unter unserer Betreuung wurde fleißig gemalt, geklebt und ausgeschnitten. Der Fantasie der jungen Künstler stand nichts im Wege. Für besonders viel Freude sorgte der Maltisch, an dem eigene Baumwolltäschchen gestaltet werden konnten. Dabei mitgemacht haben zehn Jungen und Mädchen im Alter von zwei bis zehn Jahren. Bei heiterer Musik und Knabbereien hatten alle Teilnehmer großen Spaß und waren voller Begeisterung dabei. Auch uns hat es viel Freude bereitet, in die glücklichen und strahlenden Gesichter zu schauen.



Weitere Impressionen und Informationen zu kommenden Veranstaltungen für unsere Jüngsten findet ihr auf Instagram unter @sjd__bw und Facebook SJD BW – seid auch ihr das nächste Mal dabei!

Die nächste Aktion erwartet die Kinder am diesjährigen Heimattag in Dinkelsbühl. Am Sportplatz in unmittelbarer Nähe der Musik findet ihr am Samstag von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr unsere Kinderecke mit Kinderschminken, Glitzertattoos und jeder Menge Malspaß.



Fußballfans aufgepasst! Am Samstag, den 13. Juni, startet um 12.30 Uhr unser erstes 9-Meter Turnier in Zöschingen bei Heidenheim. Melde dich jetzt auf der Website der SJD bis zum 30. Mai mit deiner Mannschaft (5 Schützen + Torwart) an. Die Anmeldegebühr pro Mannschaft beträgt insgesamt 60 Euro, für jedes teilnehmende SJD-Mitglied gibt es eine Erstattung von fünf Euro. Euch erwarten Wertpreise für die Platzierungen 1-3, musikalische Begleitung durch die Siebenbürger Musikanten Heidenheim und Verpflegung im Rahmen des Grillfests der Kreisgruppe Heidenheim.



Im Anschluss findet ein Ball mit dem „Neon-Duo“ statt. Bei jeglichen Fragen steht unser Sportreferent Jonas Schuster unter sport@sjd-bw.de gerne zur Verfügung. Im Vereinsheim der Kreisgruppe Heilbronn wurden an verschiedenen Stationen kreative Basteleien angeboten. So entstanden unter anderem Osterglocken aus Tonpapier, dekorative Hühnchen oder Küken, die scheinbar gerade aus dem Ei schlüpfen. Unter unserer Betreuung wurde fleißig gemalt, geklebt und ausgeschnitten. Der Fantasie der jungen Künstler stand nichts im Wege. Für besonders viel Freude sorgte der Maltisch, an dem eigene Baumwolltäschchen gestaltet werden konnten. Dabei mitgemacht haben zehn Jungen und Mädchen im Alter von zwei bis zehn Jahren. Bei heiterer Musik und Knabbereien hatten alle Teilnehmer großen Spaß und waren voller Begeisterung dabei. Auch uns hat es viel Freude bereitet, in die glücklichen und strahlenden Gesichter zu schauen.Weitere Impressionen und Informationen zu kommenden Veranstaltungen für unsere Jüngsten findet ihr auf Instagram unter @sjd__bw und Facebook SJD BW – seid auch ihr das nächste Mal dabei!Die nächste Aktion erwartet die Kinder am diesjährigen. Am Sportplatz in unmittelbarer Nähe der Musik findet ihr am Samstag von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr unsere Kinderecke mit Kinderschminken, Glitzertattoos und jeder Menge Malspaß.Fußballfans aufgepasst! Am Samstag, den, startet um 12.30 Uhr unser erstes. Melde dich jetzt auf der Website der SJD bis zum 30. Mai mit deiner Mannschaft (5 Schützen + Torwart) an. Die Anmeldegebühr pro Mannschaft beträgt insgesamt 60 Euro, für jedes teilnehmende SJD-Mitglied gibt es eine Erstattung von fünf Euro. Euch erwarten Wertpreise für die Platzierungen 1-3, musikalische Begleitung durch die Siebenbürger Musikanten Heidenheim und Verpflegung im Rahmen des Grillfests der Kreisgruppe Heidenheim.Im Anschluss findet einstatt. Bei jeglichen Fragen steht unser Sportreferent Jonas Schuster unter sport@sjd-bw.de gerne zur Verfügung. SJD BW, Lara Gaber

Schlagwörter: SJD, Baden-Württemberg, Ostern

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