„Wir müssen viel stärker zusammenhalten!“ - Sozialwerk dankt für alle Zuwendungen und Spenden

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute, damit wir, die Siebenbürger Sachsen, in der heutigen Welt noch wahrgenommen werden, müssen wir geschlossen und entschlossen auftreten. „Wir müssen viel stärker zusammenhalten!“ – Dieser in letzter Zeit oft beschworene Grundsatz behält seine Gültigkeit. Nur, wenn wir als Siebenbürger Sachsen, aber auch als Europäer zusammenhalten, können wir gemeinsam wichtige soziale und kulturelle Zeichen setzen.

Herzlichen Dank für Ihre Spende, die Sie auch 2016 vertrauensvoll für unsere Arbeit im Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. geleistet haben. Dieser wichtige Beitrag ermöglicht es uns, Menschen in schwierigen Lebenssituationen begleiten zu können. Den Landsleuten, die auf Hilfe und Beistand angewiesen sind, gibt Ihre Spende Mut, Hoffnung und Perspektiven. Allgemeine Spenden verwendet das Sozialwerk für die satzungsgemäßen Aufgaben der Bedürftigen- und Altenhilfe, der Behinderten- und Krankenhilfe oder der kulturellen Breitenarbeit in der siebenbürgischen Gemeinschaft. Zweckgebundene Spenden werden gewissenhaft und zeitnah ihrem Einsatz zugeführt.Ihre Zuwendungen und Spenden sind ein hoher Vertrauensbeweis in die Arbeit des Sozialwerks der Siebenbürger Sachsen. Es gibt viele Möglichkeiten, unseren Landsleuten zu helfen, sei es mit einer Spende statt Geschenken zu Geburtstagen und Jubiläen, einer ganz persönlichen Spendenaktion oder im Trauerfall zum Gedenken an den Verstorbenen. Für Ihre Spende sage ich im Namen aller, die „helfen zu helfen“, nochmals herzlichen Dank!

Dr. Johann Kremer