Herta Daniel: Gemeinschaft über alle Grenzen hinweg festigen

Die Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Herta Daniel, hat die Teilnehmer des Sachsentreffens in Hermannstadt aufgerufen, dieses unvergessliche Ereignis zur Festigung der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft über alle Grenzen zu nutzen und alle Nationalitäten in das Fest einzubeziehen. Auch sprachlich schlug Herta Daniel einen Bogen zu allen Gästen, indem sie ihr Grußwort am 5. August auf dem Großen Ring in Deutsch, Rumänisch, Ungarisch, Englisch und siebenbürgisch-sächsischer Mundart hielt.

Bundesvorsitzende Herta Daniel begrüßte die Gäste bei der Festkundgebung des Sachsentreffens auf dem Großen Ring in Hermannstadt.

Ich überbringe die besten Grüße des Verbandes der Siebenbuerger Sachsen in Deutschland und freue mich sehr, dass dieses Treffen ein so großes Echo gefunden hat!2017 haben wir ein Sachsentreffen der ganz besonderen Art! Es weist eine weltumspannende Dimension auf: Siebenbürger Sachsen aus mehreren Ländern, ja Erdteilen sind der Einladung gefolgt!Was erfreulicherweise auffällt, ist die große Anzahl der jungen Teilnehmer, die möglicherweise zum ersten Mal im Land ihrer Vorfahren weilen.Ich rufe Sie alle auf: Machen wir diese Tage hier in Hermannstadt zu einem unvergesslichen Ereignis, das zur Festigung unserer siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft über alle Grenzen hinweg beitragen soll!Beziehen wir in diese Feierlichkeiten alle Nationalitäten Siebenbürgens mit ein – getreu unserem Siebenbürgenlied, das wir vorhin alle gemeinsam gesungen haben: „… und um alle deine Söhne schlinge sich der Eintracht Band!“Stimati oaspeţi, din partea Asociaţiei Sașilor Transilvaneni din Germania vă urez bine aţi venit! Ma bucură foarte mult faptul că aceasta intrunire a găsit un ecou atat de mare!In anul 2017 avem o reuniune a sașilor deosebită caracterizată prin dimensiunea ei mondială! Au venit sași originari din Transilvania din mai multe ţări si continente!Ceea ce este de remarcat este prezenţa unui număr mare de oameni tineri dintre care probabil mulţi se află pentru prima dată in ţara strămoșilor!Vrem sa transformăm aceste zile la Sibiu într-un eveniment de neuitat care să consolideze comunitatea sașilor transilvăneni peste toate graniţele!Dorim sa petrecem aceste zile de sărbatoare impreună cu toate nationăţile din Transilvania!Szeretettel köszöntöm kedves magyar vendégeinket!Isten hozta Önöket Nagyszebenbe, idei erdélyi szászok találkozójára.I would like to welcome especially those who have travelled from another continent: our sisters and brothers from the United States and Canada. Please enjoy these days together with us, with the great family of the Transylvanian people!Sengt longer Zegt woren hei en Hermannstadt nemi a si vil Sieweberger Sachsen en aser Trocht. Ech donken Ech, daut er allen ku set! Gott erhault Ech!