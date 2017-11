11. November 2017 Druckansicht | Empfehlen

Landesvorsitzende treffen sich zu Erfahrungsaustausch in Köln

Die Vorsitzenden der Landesgruppen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland trafen sich am 21. Oktober in Köln zu einem Erfahrungsaustausch. Sieben der acht Landesvorsitzenden kamen zu diesem Arbeitsgespräch ins Vereinshaus der Kreisgruppe Köln. Das letzte Treffen dieser Art lag schon mehrere Jahre zurück. Daher gab es eine lange Liste von Themen, die sich die Landesvorsitzenden vorgenommen hatten. Es wurde festgestellt, dass diese für die Landesgruppen relevanten Fragen und Probleme zeitlich nicht nebenbei bei Bundesvorstandssitzungen oder anderen Tagungen besprochen werden können.

Die Zusammenarbeit innerhalb der Landesvorstände sowie die Zusammenarbeit mit den Kreisgruppen nahmen einen großen Teil des Austauschs ein. Jede Landesgruppe hat ihre Eigenheiten, das zeigt sich auch in der Art der Veranstaltungen, die diese jeweils durchführen. Auch die spezifischen Probleme in einer Kreisgruppe bis hin zu Neubildung, Auflösung oder Zusammenlegen von Kreisgruppen wurden angesprochen. Man war sich einig, dass die großen Landesgruppen eher die Möglichkeit haben, eine kleine Landesgruppe vor allem im Bereich Entsendung von Kulturgruppen zu unterstützen. Sehr unterschiedlich sind in den einzelnen Landesgruppen die Kontaktpflege zur Landespolitik und auch die Zusammenarbeit mit den Landesverbänden des Bundes der Vertriebenen sowie den einzelnen Landsmannschaften. Treffen der Landesvorsitzenden in Köln, von links: Rainer Lehni (Nordrhein-Westfalen), Ortwin Gunne (Rheinland-Pfalz/Saarland), Helga Seeger (Hamburg/Schleswig-Holstein), Werner Kloos (Bayern), Ingwelde Juchum (Hessen), Volkmar Gerger (Niedersachsen/Bremen), Michael Konnerth (Baden-Württemberg). Foto: Heike Mai-Lehni Die Zusammenarbeit innerhalb der Landesvorstände sowie die Zusammenarbeit mit den Kreisgruppen nahmen einen großen Teil des Austauschs ein. Jede Landesgruppe hat ihre Eigenheiten, das zeigt sich auch in der Art der Veranstaltungen, die diese jeweils durchführen. Auch die spezifischen Probleme in einer Kreisgruppe bis hin zu Neubildung, Auflösung oder Zusammenlegen von Kreisgruppen wurden angesprochen. Man war sich einig, dass die großen Landesgruppen eher die Möglichkeit haben, eine kleine Landesgruppe vor allem im Bereich Entsendung von Kulturgruppen zu unterstützen. Sehr unterschiedlich sind in den einzelnen Landesgruppen die Kontaktpflege zur Landespolitik und auch die Zusammenarbeit mit den Landesverbänden des Bundes der Vertriebenen sowie den einzelnen Landsmannschaften.Themen wie Kassenführung, GEMA, Versicherungen und Ehrungen rundeten die umfangreiche Tagesordnung ab. Man war sich zum Schluss der Besprechung einig, dass solche Erfahrungsaustausche sinnvoll sind und in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden sollen. Solche Besprechungen sind ein wichtiger Bestandteil der ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der man Gedanken, Informationen und Konzepte gut austauschen kann. Rainer Lehni



