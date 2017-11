Neuwahlen im Landesverband Hessen

Seit Sonntag, dem 12. November, ist es der Landesverband Hessen und nicht mehr die Landesgruppe. Einstimmig wurde diese Änderung in der Satzungsordnung von den Anwesenden bei der Hauptversammlung in Wetzlar angenommen. Zudem wurde ein neuer Landesvorstand gewählt. Norbert Kartmann, Präsident des Hessischen Landtags, wurde einstimmig zum Ehrenvorsitzenden des Landesverbandes Hessen gewählt.

Neu gewählter hessischer Landesvorstand mit der Vorsitzenden Ingwelde Juchum (ganz vorn) sowie Siegbert Ortmann vom BdV Hessen und Wahlleiter und stellvertretender Bundesvorsitzender Rainer Lehni (hinterste Reihe, von links). Foto: HML

Im Grußwort hieß die Vorsitzende Ingwelde Juchum die geladenen Gäste und die Mitglieder des Landesverbandes herzlich willkommen. Sie dankte dem Kreisverband Mittelhessen für die Organisation des festlichen Rahmens. Die prominenten Gäste, Landtagspräsident Norbert Kartmann und der Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen (BdV) in Hessen, Siegbert Ortmann, dankten für die Einladung. Kartmann machte deutlich, dass die Besinnung auf die Wurzeln in der Heimat ein tiefes Heimatbewusstsein entwickelt. Sich zur Heimat bekennen hilft, Toleranz dem Fremden gegenüber zu zeigen. Ortmann wünschte eine engere Zusammenarbeit mit den Siebenbürger Sachsen und wies auf die im März anstehenden Wahlen beim Landesverbandstag des BdV hin. Rainer Lehni, stellvertretender Bundesvorsitzender und Landesvorsitzender von NRW des siebenbürgischen Verbandes, überbrachte Grüße vom Bundesvorstand. In seiner Rede unterstützte er den Gedanken der engeren Zusammenarbeit mit dem BdV und dankte allen, die ehrenamtlich in der Verbandsarbeit mitwirken. Wilhelm Beer erläuterte die Notwendigkeit einiger Änderungen in der Satzungsordnung der Landesgruppe Hessen. Sein Vorschlag, Norbert Kartmann zum Ehrenvorsitzenden des Landesverbandes Hessen zu wählen, wurde mit Beifall aufgenommen. Dafür gab es 100 % Ja-Stimmen, und Norbert Kartmann nahm diese Ehre erfreut an.Ingwelde Juchum hielt Rückblick auf vier Jahre ehrenamtliche Arbeit im Verband der Siebenbürger Sachsen auf Bundes- und Landesebene. Sie berichtete über ihre regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen des Bundesvorstandes und ihr Engagement beim Heimattag in Dinkelsbühl. Auf Landesebene haben sich zwei Feste etabliert: der Faschingsball und das Waldfest. Sie erwähnte die unterstützende Tätigkeit des Landesvorstandes für die Kreisverbände. Zum Abschluss dankte sie allen Mitgliedern des Vorstandes für ihre engagierte Tätigkeit. Drei Namen hob sie hervor: Reinhold Sauer, Hans Schuller und Klaus Herzog, deren treue und verlässliche Arbeit mit der Ehrennadel des Verbandes der Siebenbürger Sachsen gewürdigt wurde. Rainer Lehni überreichte Reinhold Sauer die goldene Ehrennadel, Ingwelde Juchum steckte den Herren Schuller und Herzog die silberne Ehrennadel an.In ihrem Rechenschaftsbericht legte unsere kompetente Kassenwartin Heidrun Depner den Haushaltsplan für die vergangenen vier Jahre dar. Kassenprüferin Sieglinde Schrädt berichtete, dass die Kasse ordnungsgemäß geprüft worden ist, und bestätigte eine einwandfreie Führung derselben. Damit konnte der alte Landesvorstand entlastet und zum letzten Punkt der Tagesordnung geschritten werden – den Neuwahlen. Neben Rainer Lehni als Wahlleiter gehörten Ortrun Maurer und Rosemarie Dengel dem Wahlausschuss an.Ingwelde Juchum wurde einstimmig als Landesvorsitzende wiedergewählt. Im Amt bestätigt wurden auch Wilhelm Beer, Reinhold Sauer und Helmut Schaaser als stellvertretende Vorsitzende sowie Heidrun Depner als Kassenführerin. Die Kassenprüfer Silke Töpfer und Dieter Schrädt unterstützen sie dabei. Klaus Herzog wurde erneut zum Schriftführer gewählt und Udo Dieners wird den Landesvorstand in rechtlichen Fragen beraten. Für das Frauenreferat verantwortlich sind Hertha Tezel und Karin Scheiner. Zwei Referate, die vakant waren, wurden neu besetzt. Das Kulturreferat übernimmt Metta Brusch. Karin Scheiner und Hans Schuller sind für die Öffentlichkeitsarbeit und das Internet zuständig. Offen blieb das Jugendreferat. Als Beisitzer wurden Hans Schuster, Walter Gierlich und Hans-Josef Orend gewählt. Bei Gesprächen, Kuchen und Getränken klang der Wahlnachmittag gemütlich aus.

Karin Scheiner