Herta Daniel: "Machen Sie mit beim Fest des Wiedersehens in Dinkelsbühl!"

Die Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Herta Daniel, lädt alle zum 69. Heimattag vom 7. bis 10. Juni in Dinkelsbühl ein und das Pfingsfest zu genießen. Ihre Worte „Zum Geleit“ aus dem Programmheft werden im Folgenden wiedergegeben.

Die Bundesvorsitzende Herta Daniel ist auch in diesem Jahr Festrednerin beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl.

Sehr geehrte Gäste unseres Heimattages, liebe Landsleute,„70 Jahre – Für die Gemeinschaft“ lautet das Motto des diesjährigen Heimattages. Der grundlegende Wesenszug der Siebenbürger Sachsen, immer für die Gemeinschaft einzustehen, lebt auch 70 Jahre nach der Gründung unseres Verbandes. Wir stehen für die siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft ein, wir stehen aber auch ein für die Gemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland!Dies gilt in ganz besonderem Maße bei der Erfüllung des Generationenvertrages, auf dem das deutsche Rentenrecht beruht: Unsere berufstätige Generation leistet in nicht unerheblichem Maße Beiträge in die Rentenkasse. Wie sieht es aber umgekehrt aus? Ist die bundesdeutsche Gemeinschaft auch für uns da, wenn es um Rentengerechtigkeit geht? Oder werden wir in diesem Bereich, in dem es um die Anerkennung der in Rumänien erbrachten Arbeitsjahre unserer Rentner geht, also um eine angemessene Würdigung der Lebensleistung, wie Bürger zweiter Klasse behandelt? Diesem Themenkomplex ist die Podiumsdiskussion am Pfingstmontag gewidmet. Lassen Sie sich diese Diskussion nicht entgehen und diskutieren Sie mit!Doch erleben Sie vorher die vielfältigen Veranstaltungen des Heimattages. Besuchen Sie die Vorträge, die vielen Ausstellungen und Musikdarbietungen, tauchen Sie ein in die bezaubernde Welt unserer Jüngsten, die sich Samstagnachmittag mit ihren Talenten vorstellen, und lassen Sie sich die Schmankerl am Siebenbürger Markt ebenso wenig entgehen wie den farbenprächtigen Trachtenumzug und den Fackelzug zu unserer Gedenkstätte. Die mitausrichtende Landesgruppe Baden-Württemberg hat sich diesmal mit der Präsentation der Pfingstbräuche aus Siebenbürgen etwas ganz Besonderes ausgedacht.Genießen Sie den Heimattag, und machen Sie ihn zu einem Fest der Freude und des freudigen Wiedersehens! Vergessen wir dabei aber nicht, dass so eine Veranstaltung nur durch den Einsatz unserer Ehrenamtlichen und der Mitarbeiter der Geschäftsstelle möglich wird. Dafür sage ich danke!Unser aller Dank gilt wie immer der gastfreundlichen Stadt Dinkelsbühl, die uns zu Pfingsten seit Jahrzehnten die Tore öffnet und uns herzlich empfängt.