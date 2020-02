Goldene Ehrennadel des BdV an Helga Seeger

Die Vorsitzende des Landesverbandes Hamburg/Schleswig-Holstein im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Helga Seeger, ist mit der Ehrennadel des Bundes der Vertriebenen (BdV) ausgezeichnet worden. Über diese Ehrung schreibt sie im Folgenden.

Helga Seeger nimmt in Tracht die Goldene Ehrennadel des BdV entgegen.

Wenn ich mich heute für die Goldene Ehrennadel des Bundes des Vertriebenen (BdV) bedanken darf, möchte ich festhalten, dass es eine echte Überraschung für mich darstellte. Ich habe nicht damit gerechnet, anlässlich des Neujahrsempfangs 2020 des Landesverbandes der vertriebenen Deutschen in Hamburg im Trachtensaal des Hamburger Hauses der Heimat diese Auszeichnung zu erhalten.Der Vorsitzende des Landesverbandes, Willibald C. Piesch, selbst in Tracht, begrüßte die geladenen Gästen: Christoph de Vries, MdB, stellvertretender Landesvorsitzender der CDU Hamburg, Philipp Heißner (CDU), Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft, Farid Müller, parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen Bürgerschaftsfraktion. Pietsch bereitete die Ehrung in aller Diskretion vor, indem er mich ans Mikrofon bat, um den Anwesenden etwas über Siebenbürgen vorzutragen, wobei sich dann herausstellte, dass Herr de Vries schon einmal Siebenbürgen besucht hatte. Dann folgte die überraschende Überreichung der Nadel und Urkunde.Der Nachmittag verlief abwechslungsvoll mit Musik und Ansprachen. Auch waren wunderschöne Trachten der Pommern, Oberschlesier und anderer Landsmannschaften zu bewundern. Die gelungene Veranstaltung des BdV-Landesverbandes Hamburg war wieder eine gute Gelegenheit zur Bewahrung unserer jeweiligen Kultur und Geschichte.Es war mir im Laufe meiner zwölfjährigen Mitgliedschaft im Landesverband eine Ehre, mein Wissen und Können für die Gemeinschaft einzusetzen, wobei ich immer nach der Regel handele und denke: Es muss ein eingespieltes Team da sein, eine eingeschworene Gemeinschaft, in der jeder seine Qualitäten vorbringt. Ehrenamtliches Engagement gestaltet und bereichert die Gemeinschaft, für die man sich einsetzt.

Helga Seeger