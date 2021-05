Das Programm des Digitalen Heimattages 2021

Freitag, 21. Mai

Samstag, 22. Mai

Gruppe auf dem Trachtenumzug des ersten Heimattages 1951 in Dinkelsbühl. Dieses historische Titelbild schmückte die Maiausgabe Nr. 5/1951 der Siebenbürgischen Zeitung. Foto: Oskar Netoliczka

Sonntag, 23. Mai

• 19.30 UhrDer #SJDFragenFreitag ist schon bekannt aus den Instagram- und Facebookstories der SJD. Bei diesem Live-Quiz erwarten euch Fragen rund um den Verband und die SJD.• 20.00 Uhrsorgen für die richtige Betriebstemperatur – Tanzen, Mitsingen und Feiern sind angesagt. Mehr Dinkelsbühl-Atmosphäre gibt es nicht.• 14.00 UhrMusikalische Umrahmung durch Solotrompeter der Dinkelsbühler Knabenkapelle.Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.Dr. Christoph Hammer, Oberbürgermeister der Stadt Dinkelsbühl• 14.20 Uhrzum Digitalen Heimattag. Musikalische Umrahmung:Armin Laschet, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-WestfalenDr. Markus Söder, Ministerpräsident des Freistaates BayernDr. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale MinderheitenSylvia Stierstorfer, MdL, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und VertriebeneHeiko Hendriks, Beauftragter der Landesregierung Nordrhein-Westfalen für die Belange von deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern und SpätaussiedlernMartin Bottesch, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in SiebenbürgenKonsulent Manfred Schuller, Bundesobmann des Bundesverbands der Siebenbürger Sachsen in ÖsterreichDenise A. Crawford, Präsidentin der Alliance of Transylvanian Saxons (ATS)John Werner, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in KanadaFabian Kloos, Bundesjugendleiter der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD)Ilse Welther, Vorsitzende des Verbands der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften e.V.Reinhold Sauer, Vorsitzender der Carl Wolff GesellschaftProf. Dr. Berthold Köber, Vorsitzender der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD – Hilfskomitee e.V.• 15.00 UhrDagmar Seck und Bernd Breit haben sich nach Dinkelsbühl begeben, um vor Ort ein Stimmungsbild einzufangen: Fehlt den Dinkelsbühlern unser Besuch?• 15.30 UhrDokumentarfilm aus dem Jahr 1999. Anhand von Aufnahmen aus mehreren Jahrzehnten bieten Martin Zinz (Kamera) und Ewalt Zweyer (Redaktion und Sprecher) einen Überblick über das Geschehen beim traditionellen Treffen der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl.• 16.30 UhrBei dieser Veranstaltung zeigen Kinder ihr Können gewöhnlich auf der Bühne des Schrannensaals in Dinkelsbühl. Dieses Jahr steht die Bühne im heimischen Wohnzimmer.• 17.15 UhrDass siebenbürgisch-sächsisches Kulturgut von jungen Leuten in den unterschiedlichsten Ländern gepflegt wird, beweisen diese Videos.• 17.45 UhrWenn der Herrgott wirklich ein Sachse ist und die Behörden am Ende ihre Zustimmung geben können, machen die jungen Leute heuer wieder gemeinsam Musik. Wenn auch nicht vor der Schranne, so können wir sie doch immerhin vor dem Bildschirm erleben: Andrea Schwab (Gesang), Melanie Pauli (Trompete), Jürgen Filff (Gesang, Saxophon), Oliver Lederer (Bass), Michael Altmann (Trompete, Gesang, Tontechnik), Christoph Schuller (Gesang, Klavier), Fabian Kloos (Gitarre), Patrick Krempels (Schlagzeug).• 18.30 Uhr(von Eduard Schneider).• 19.30 UhrSchiebt die Möbel auf die Seite! Ein knappes Dutzend Bands aus dem In- und Ausland ist dem Aufruf gefolgt und hat Videos eingesandt, damit am Ende auch der tanzwütigste Sachse müde ins Bett gehen kann.• 9.30 UhrEine Zusammenarbeit von Radio Siebenbürgen, der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien (EKR) und der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD – Hilfskomitee e.V.• 10.30 UhrAufzeichnung des Festumzugs des Heimattages der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl 2006.• 11.05 Uhr• 11.30 UhrPlatzkonzert mit Witz und Charme.• 12.30 UhrZum 300. Geburtstag von Samuel Freiherr von Brukenthal, dem bedeutendsten Gouverneur Siebenbürgens, würdigt Thomas Şindilariu dessen Wirken.• 13.00 UhrSeit 50 Jahren wird das Werk des siebenbürgischen Weltraumpioniers Hermann Oberth in Feucht bei Nürnberg präsentiert.• 13.30 UhrDer Männerchor der Siebenbürgischen Kantorei singt unter der Leitung von Andrea Kulin das beliebte siebenbürgisch-sächsische Volkslied, das vor 125 Jahren seine Reise um die Welt angetreten hat.• 13.33 UhrAuch die Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V. kann nunmehr auf 70 Jahre zurückblicken. Unzählige Male hat sie in all den Jahren an der Seite des Verbandes der Siebenbürger Sachsen musiziert – nicht selten auch am Heimattag.• 14.00 UhrDie Geschichte um Riesken, Hans und ihre fast vereitelte Liebe wurde am 6. August 2017 im Garten des Palais Brukenthal in Freck aufgeführt. (Dieser Film ist nur 48 Stunden online verfügbar.)• 15.15 UhrDarbietungen siebenbürgisch-sächsischer Tanzgruppen.• 15.35 Uhr• 15.50 Uhr• 17.00 Uhr(von Eduard Schneider). Die Kult-Band mit den drei Pfarrern (und dem Ingenieur) spielt gerne Tanzmusik querbeet durch die jüngere Musikgeschichte: Wolfgang Schüler (Schlagzeug, Akkordeon), Heinz Dietrich Galter (Gitarre, Bassflügelhorn), Alfred Dahinten (Gesang) und Andreas Hartig (Keyboard, Akkordeon).• 18.00 UhrAnlässlich des eindrucksvollen 70-jährigen Jubiläums betrachten wir das Phänomen Heimattag und diskutieren dessen historische, gegenwärtige sowie künftige Bedeutung für die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Darüber hinaus weiten wir den Blick auch auf den Heimattag der Banater Schwaben sowie auf das Sachsentreffen in Siebenbürgen. Es diskutieren:Martin Bottesch, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in SiebenbürgenProf. Dr. Silke Göttsch-Elten, Professorin und Direktorin am Seminar für Europäische Ethnologie/Volkskunde der Universität KielPeter-Dietmar Leber, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Banater SchwabenHans-Werner Schuster, ehemaliger Bundeskulturreferent des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in DeutschlandModeration: Dr. Iris Oberth• 19.00 UhrDer Digitale Heimattag 2021 wird vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. gefördert aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. Programmänderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie unbedingt auch die Online-Veröffentlichung auf www.siebenbuerger.de ! Das aktualisierte Programm finden Sie direkt auf der Startseite.