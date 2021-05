Aktion für die ersten 100 Mitglieder, die dem Verband online beitreten

Seit Kurzem ist es noch einfacher, über unsere Homepage dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland beizutreten. Der Beitrittsprozess ist erstmals vollständig digitalisiert, das heißt das lästige Ausdrucken und Absenden des Papierformulars entfallen. Auch das SEPA-Lastschriftmandat kann direkt online abgegeben werden.

Das Codewort, um das Geschenk als neues Mitglied zu erhalten, finden Sie im YouTube-Video.

Einfach auf www.siebenbuerger.de/beitritt gehen, den Online-Antrag ausfüllen und absenden. Sobald Sie den Link, den Sie an Ihre E-Mail-Adresse erhalten haben, bestätigen, kann Ihr Antrag von der Mitgliederverwaltung bearbeitet werden. So einfach können Sie heute Mitglied im Verband werden.Sie haben schon immer mit einer Mitgliedschaft im Verband geliebäugelt? Dann haben wir für Schnellentschlossene ein ganz besonderes Angebot: Die ersten 100 Personen, die online Mitglied werden und dabei im Feld „Aktionscode“ das richtige Codewort eingeben, erhalten den Mitgliedsbeitrag bis Ende 2022 geschenkt. Erst ab 2023 fällt dann der jährliche Mitgliedsbeitrag in Höhe von 50 Euro an. Nutzen Sie diese einmalige und begrenzte Möglichkeit. Das Codewort finden Sie im Video „7 Gründe zum Mitgliedsein“ unter https://youtu.be/MwLx_PnKV8U Sie unterstützen mit Ihrem Beitritt unsere Verbandsarbeit und das Fortbestehen unserer siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft.

Rainer Lehni, Bundesvorsitzender