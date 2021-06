Bundesvorsitzender dankt den Mitwirkenden des Heimattages

„Zusammen sind wir Heimattag“ – unter dieses Motto haben wir unseren diesjährigen Digitalen Heimattag vom 21. bis 23. Mai gestellt. Das „Zusammen“ muss dabei besonders großgeschrieben werden. Bei einem Präsenzheimattag ist eine große Heerschar an helfenden und mitwirkenden Händen dabei, bei einem digitalen Heimattag ist es aber auch nicht anders. Ein gut funktionierendes Team hat dafür gesorgt, dass das Pfingstfest so gut wie reibungslos über die Bühne bzw. durch das Netz ging. Die Erfahrungen des ersten Digitalen Heimattags vor einem Jahr konnten wir dabei gut nutzen und viele Sachen verbessern.

Filmaufnahmen zur Eröffnung des Digitalen Heimattags im Dinkelsbühler Spitalhof, von links nach rechts: Katharina Hermann, Christian Schüller, Erste Bürgermeisterin Nora Engelhard, Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer, Solotrompeter Lukas Ballheimer, Bundesvorsitzender Rainer Lehni, Maria und Horst Wellmann (Organisationsreferent), Stadtrat Klaus Huber, Sofia und Georg Schuster (Vorsitzender der Kreisgruppe Dinkelsbühl-Feuchtwangen). Foto Heike Mai-Lehni

Allen Mitwirkenden spreche ich für diese tolle Leistung meinen herzlichen Dank aus. Die positiven Reaktionen und Zuschauerzahlen haben uns gezeigt, dass wir als Verband auf dem richtigen Weg sind.In erster Linie geht ein großes Dankeschön an unsere Webmaster. Ohne sie hätte es diesen zweiten digitalen Heimattag nicht gegeben. Nur wenige wissen, wie stressig es im Vorfeld dieses Wochenendes für sie geworden ist. Erwähnen möchte ich hier Robert Sonnleitner, Günther Melzer, Gunther Krauss, Hans-Detlev Buchner sowie den Webmaster der SJD, Manuel Krafft. Vor allem Günther Melzers Einsatz kann nicht hoch genug gewürdigt werden, er hat die meisten Sachen aufbereitet, geschnitten und hochgeladen. Mit Manuel Krafft ist auch der Nachwuchs in diesem Bereich gesichert, der die Formate der SJD zum zweiten Mal erfolgreich gestreamt hat. Ein großer Dank geht auch an die Personen hinter der Kamera wie Hermann Depner sowie Bernd Breit mit seinem Team, ohne deren Mitwirken einige Übertragungen nicht möglich gewesen wären.Neue Formate steuerte die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) mit dem Team um den Bundesjugendleiter Fabian Kloos bei. Herzlichen Dank für die tollen und erfrischenden Beiträge.Für die Gesamtkoordination danke ich unserer Bundeskulturreferentin Dagmar Seck, ebenso Heike Mai-Lehni für ihren vielfältigen Einsatz u.a. den zeitaufreibenden Versand der Festabzeichen sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Heimattagausschuss und der Geschäftsstelle. Für Werbung, Spendenaufrufe, die Challenge „7 Gründe zum Mitgliedsein“ sei der gesamten Arbeitsgruppe Mitgliederwerbung des Bundesvorstandes herzlich gedankt.Was wäre ein Heimattag ohne die vielen Beiträge der Kulturgruppen und der Musikbands – das wäre einfach undenkbar. Besonders gefreut hat mich, dass wir Beiträge aus allen Verbänden erhalten haben, die zur Föderation der Siebenbürger Sachsen gehören. Ebenso danke ich für die Mitwirkung und Unterstützung zu diesem Heimattag der Carl-Wolff-Gesellschaft, der Gemeinschaft evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben (Hilfskomitee), Radio Siebenbürgen und den Heimatortsgemeinschaften.Der Stadt Dinkelsbühl danke ich dafür, dass wir einen Teil der Sendungen in unserer Partnerstadt aufzeichnen durften. Eine Abordnung der Dinkelsbühler Siebenbürger Sachsen mit dem Organisationsreferenten des Heimattags Horst Wellmann war dankenswerterweise an der Eröffnung des Heimattags im Dinkelsbühler Spitalhof beteiligt.Ganz herzlichen Dank an alle virtuellen Heimattagbesucher, die mit einer Spende oder dem Erwerb des Festabzeichens zur finanziellen Unterstützung des Heimattags beigetragen haben. Ebenfalls vielen Dank für die Förderung durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. mit Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales.„Zusammen sind wir Heimattag“ – das Zusammenspiel vieler Mitwirkender und Institutionen hat diesen digitalen Heimattag erneut zu einem besonderen Erlebnis in dieser immer noch ungewöhnlichen Zeit gemacht.

Rainer Lehni, Bundesvorsitzender