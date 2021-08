Tag der Heimat in Berlin wird erstmals live im Internet übertragen

Die zentrale Festveranstaltung zum Tag der Heimat 2021 findet am heutigen 28. August von 12.00 bis 14.00 Uhr unter dem Leitwort „Vertreibungen und Deportation ächten – Völkerverständigung fördern“ im Humboldt-Saal in der Urania Berlin e.V. statt. Die Festansprache hält der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder. Wie der Bund der Vertriebenen mitteilt, wird die Auftaktveranstaltung zum Tag der Heimat erstmals live im Internet übertragen.

Der Tag der Heimat fällt auf den 80. Jahrestag des Stalin-Erlasses zur Deportation und Verbannung der Russlanddeutschen vom 28. August 1941. Das Gedenken daran wird ein Schwerpunkt der Veranstaltung sein.BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius MdB wird die Veranstaltung mit seiner Ansprache eröffnen. Als Hauptredner wird der Ministerpräsident des Freistaates Bayern, Dr. Markus Söder MdL, begrüßt. BdV-Präsident Bernd Fabritius erklärt dazu: „Es ist ein weiteres wichtiges Zeichen der Verbundenheit mit unseren Anliegen, dass der Bayerische Ministerpräsident beim diesjährigen Tag der Heimat sprechen wird. Mit Anreizen zur Teilhabe, einer verlässlichen Förderung und einem ehrlichen Interesse an der mitgebrachten Kultur und Geschichte ist der Freistaat im besten Sinne heute neue Heimat für die dort angekommenen Sudetendeutschen, Ostpreußen, Siebenbürger Sachsen, Deutschen aus Russland, aber auch Schlesier und viele andere Landsleute.“Für das geistliche Wort und Gedenken zeichnet der Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) für die Vertriebenen- und Aussiedlerseelsorge, Weihbischof Dr. Reinhard Hauke, verantwortlich. Die musikalische Umrahmung übernehmen die Potsdamer Turmbläser unter Leitung von Bernhard Bosecker.Erstmals wird die Veranstaltung live über die Internetseite des BdV ( https://www.bund-der-vertriebenen.de sowie über den YouTube-Kanal des BdV ( https://www.youtube.com/c/bdvbunddervertriebenen übertragen und kann so auch von Interessierten verfolgt werden, die nicht in Berlin dabei sein können.Weitere Informationen und Hintergründe finden Sie unter: https://www.bund-der-vertriebenen.de/themen-und-termine/tag-der-heimat/tag-der-heimat-2021