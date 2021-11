72. Heimattag unter dem Motto „Wurzeln suchen – Wege finden“

Voller Zuversicht auf einen wieder real stattfindenden Heimattag 2022 trafen sich die Verantwortlichen des Heimattages am 7. November in Dinkelsbühl. Die Versammlung fand 3G-konform statt. Der Heimattagausschuss hat den Programmablauf und organisatorische Fragen besprochen.

Gut besucht und voller Vorfreude auf den Heimattag 2022 in Dinkelsbühl beriet das Gremium des Heimattages. Fotos: Dagmar Seck

An der Sitzung, die Organisationsreferent Horst Wellmann leitete, nahmen neben dem Bundesvorsitzenden Rainer Lehni unter anderen auch Vertreter der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), der Carl Wolff Gesellschaft und des Verbandes der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften (HOG) und der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD e.V. (Hilfskomitee) teil. Mitausrichter des Pfingsttreffens, das vom 3. bis 6. Juni 2022 im mittelfränkischen Dinkelsbühl unter dem Motto „Wurzeln suchen – Wege finden“ stattfinden wird, ist die Regionalgruppe Hermannstadt-Harbachtal des HOG-Verbandes.Die Regionalgruppe plant vielfältige Akzente im Veranstaltungsprogramm, betonte ihr Vorsitzender Michael Konnerth, der auch Stellvertretender Bundesvorsitzender und Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Württemberg des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland ist, in der dreistündigen Sitzung: bei der feierlichen Eröffnung, durch ihre Präsenz beim Trachtenumzug am Pfingstsonntag, mit der Brauchtumsveranstaltung „Se kit, se kit…“ De Wusch uch Nået äm Hårbåchtool (Text und Regie: Doris Hutter) am Pfingstsamstag, den Auftritten von Kulturgruppen und Blaskapellen.Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) verantwortet traditionell diverse Programmbereiche wie die Sportturniere (Fußball, Tennis und Volleyball) die am Samstagvormittag stattfinden und sich über viele Zuschauer freuen würden. Das Kinderprogramm am Pfingstsonntag, die Volkstanzveranstaltung vor der Schranne, Zeltplatz und Festzelt werden ebenfalls mit viel Einsatz und Liebe von der SJD gestaltet. Zu den Highlights des Programms zählt die im Haus der Geschichte gezeigte Ausstellung des Siebenbürgischen Museums Gundelsheim zur Russlanddeportation. Wie Bundeskulturreferentin Dagmar Seck in der Sitzung bekannt gab, wird der Siebenbürgisch-Sächsische Kulturpreis 2021 an die Botanikerin Prof. Dr. Erika Schneider und die Lexikografin Dr. Sigrid Haldenwang vergeben. Beide Preisträgerinnen werden der Öffentlichkeit ihre Arbeit in Vorträgen vorstellen. Für das Jahr 2022 wird kein neuer Kulturpreis vergeben.Im weiteren Sitzungsverlauf wurden organisatorische Fragen betreffend den Sicherheitsvorkehrungen, Abzeichenverkauf, Siebenbürger Markt und Infostand am Weinmarkt erörtert. Die nächste Sitzung des Heimattagausschusses findet am 25. Januar per ZOOM-Meeting statt.

Detlef Schuller