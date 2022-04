Heimattag in Dinkelsbühl rückt näher

Zwei Monate vor Pfingsten schreiten die Vorbereitungen des Heimattags der Siebenbürger Sachsen 2022 in Dinkelsbühl stetig voran. Der Heimattagausschuss hat am 5. April den Programmablauf und organisatorische Fragen besprochen.

In zwei Monaten lockt wieder ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm zum Heimattag nach Dinkelsbühl. Die Aufnahme entstand beim Heimattag 2019. Foto: Christian Schoger

An der von Organisationsreferent Horst Wellmann geleiteten zweistündigen Zoom-Konferenz nahmen neben dem Bundesvorsitzenden Rainer Lehni unter anderen auch Vertreter der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), der Carl Wolff Gesellschaft, des HOG-Verbandes sowie der Stadt Dinkelsbühl teil.Der 72. Heimattag, den der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland vomim mittelfränkischen Dinkelsbühl veranstaltet, steht unter dem Motto „Wurzeln suchen – Wege finden“. Mitausrichter ist heuer die Regionalgruppe Hermannstadt-Harbachtal des Verbandes der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften (HOG). Vorbehaltlich des weiteren Infektionsgeschehens ist nach derzeitigem Stand von einer Austragung des Pfingsttreffens ohne ­Corona-Regeln und Kontrollen auszugehen.Die Ausschussmitglieder erörterten den Programmablauf einschließlich der traditionellen Höhepunkte wie der feierlichen Eröffnung, dem Trachtenumzug und Festkundgebung am Pfingstsonntag, in diesem Jahr mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann als Festredner, Ausstellungen, Preisverleihungen, Pfingstgottesdienst, Jugendzeltplatz, Nachwuchs- und Volkstanzveranstaltung, Fackelzug und Feierstunde an der Gedenkstätte, Podiumsdiskussion u.a.m. Die nächste Sitzung des Heimattagausschusses findet am 9. Mai neuerlich online statt.

Christian Schoger