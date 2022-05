Das Programm des Heimattages 2022

Vom 3. bis zum 6. Juni findet endlich wieder ein Heimattag in Dinkelsbühl statt. Das diesjährige Motto lautet „Wurzeln suchen – Wege finden“ und der Mitausrichter ist die HOG-Regionalgruppe Hermannstadt-Harbachtal. Informationen während des gesamten Pfingsttreffens bieten der Infostand vor dem katholischen Münster St. Georg sowie das Festbüro im Rathaus, Segringer Straße 30, Samstag und Sonntag von 8.00-18.00 Uhr, Montag von 8.00-12.00 Uhr. Die Ausstellungen und der „Siebenbürger Markt“ können Samstag und Sonntag von 9.00-19.00 Uhr besucht werden.

Stadtplan von Dinkelsbühl mit den Veranstaltungsorten des Heimattages. Der Festumzug (rot hervorgehoben) bewegt sich von der Bleiche durch das Wörnitz Tor und über den Altrathausplatz vorbei an der Festtribüne durch die Dr.-Martin-Luther-Straße, Bauhofstraße und Lange Gasse zum Nördlinger Tor und wieder zurück zur Schranne.

Freitag, 3. Juni

Samstag, 4. Juni

Sonntag, 5. Juni

Montag, 6. Juni

• 12.00 Uhr: Der Zeltplatz wird eröffnet, Bahndamm an der Luitpoldstraße• 18.30 Uhr:. Midissage mit Empfang, Einführung: Dr. Irmgard Sedler, Vorsitzende des Vereins Siebenbürgisches Museum Gundelsheim, Haus der Geschichte Dinkelsbühl, Altrathausplatz 14• 20.00-1.00 Uhr:mit TraunSound – 21.30 Uhr: Gastauftritt Phoenix-Trio. Einlass ab 19.00 Uhr, Festzelt auf dem „Schießwasen“• 8.00-18.30 Uhr: Fußball, TSV-Sportplatz, Alte Promenade, Verantwortlich: Markus Jakobi• 8.00-18.00 Uhr: Tennis, TSV-Tennisplätze, Alte Promenade, Verantwortlich: Ludwig Groffner• 9.00-18.00 Uhr: Volleyball, Dreifachturnhalle, Ulmer Weg, Verantwortlich: Patrick Brusch, Christine Penkert • 12.00-19.00 Uhr: Musiksession, Skaterplatz, Verantwortlich: Hans-Jürgen Gaber• Siegerehrung im Anschluss an die Turniere• 9.00 Uhr:. Verantwortlich: Ute Bako, Evangelisches Gemeindehaus St. Paul, Nördlinger Straße 2, 1. und 2. Stock. Fotoausstellung des DAV, Sektion Karpaten, Einführung: Hans Werner, Vorsitzender des DAV, Sektion Karpaten• Bücher des „Buchversand Südost“, von Katharina Gabber, Ioana Heidel, Malwine Markel und Angelika Meltzer• Trachten, Schmuck & Accessoires: „Siebenbürgisch-Deutsches Heimatwerk“, „Flitterkränze“, Michael Rill, Richard Lorenz und Ilse Langer• DVD „Sehnsucht nach einer unbekannten Heimat“ von Holger Gutt• Postkarten von Elke Fleps• Siebenbürgische Fanartikel von „Fans Unlimited“• 9.15 Uhr:. Einführung: Dr. Ralf Buchholz, HAWK Hildesheim, St.-Paulskirche, Nördlinger Straße• 9.30 Uhr:. Eine Dokumentation, Einführung: Martin Rilldurch Dr. Ingrid Schiel, Geschäftsführerin des Siebenbürgen-Instituts an der Uni Heidelberg, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1• 10.00 Uhr., Einführung: Heinz Hermann, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 10.15 Uhr:, Einführung: Dagmar Seck, Kunstgewölbe, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 10.45 Uhr:, Start: TSV-Basketballplatz, Alte Promenade• 11.00 Uhr:: Michael Konnerth, Vorsitzender der HOG-Regionalgruppe Hermannstadt-Harbachtal: Dr. Christoph Hammer, Oberbürger­meister der Stadt Dinkelsbühl• Natalie Pawlik, MdB, Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten• Heiko Hendriks, Beauftragter des Landes Nordrhein-Westfalen für die Belange von deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern in Nordrhein-Westfalen• Mitwirkung: Ingrid Hausl, Fagott; Sebastian Hausl, Vibraphon; Dinkelsbühler Marketenderin mit Solotrompeter der Dinkelsbühler Knabenkapelle; Moderation: Lara-Sophie Schneider, Patrick Welther, Schrannen-Festsaal• 13.00 Uhr:von Hans Werner, Vorsitzender des DAV, Sektion Karpaten, Kleiner Schrannensaal• 13.30 Uhr:(entfällt bei Regen), Siebenbürger Blaskapelle Augsburg, Leitung: Siegfried Krempels• 14.00 Uhr:, Leitung: Natalie Bertleff, Jessica Pelger, SJD, Moderation: Kathrin Kepp, Patrick Welther, SJD, Schrannen-Festsaal• 14.00 Uhr: Reinhold J. Sauer:, Grußwort der diplomatischen Vertretung Rumäniens in Deutschland• 14.20 Uhr: Michael Barth, Geschäftsführer CWG:„Siebenbürgische Unternehmer und Führungskräfte aus der Wirtschaft“• 15.30 Uhr: Immo Heinrich:„Alles nur Geld? Oder doch mehr Vermögen? Von Vermögensmachern und Vermögenssinnstiftern“• 16.15 Uhr:. Vorstellung des Werbefilms. Initiatoren: Wolfgang Köber, Vorsitzender DWS, Reinhold J. Sauer, CWG• 16.45 Uhr: Ehrungen, Goldene Ehrennadel• 17.00 Uhr: Sektempfang, Kleiner Schrannensaal• 14.00 Uhr: Dr. Sigrid Haldenwang:• 15.00 Uhr: Prof. Dr. Erika Schneider:, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Straße 6• 16.00 Uhr:, „Se kit, se kit…“ – De Wusch uch Nået äm Hårbåchtool, Mitwirkung: Schauspielgruppe der HOG-Regionalgruppe, Text & Regie: Doris Hutter, Schrannen-Festsaal• 16.15 Uhr:. Vortrag von Dr. Ralf Buchholz, HAWK Hildesheim, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 18.00 Uhr:. Dokumentarfilm. Deutschlandpremiere. Regie: Wolfgang Köber. Produktion: Eduard Schneider.• 18.00 Uhr:zum 75. Gründungsjubiläum des Hilfskomitees – Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD, Begrüßung und einleitende Worte: Prof. Dr. Berthold Köber, Vorsitzen­der des Hilfskomitees, Solisten: Johanna Böhme, Sopran, Markus Piringer, Orgel, Leitung: Andrea Kulin, St.-Paulskirche, Nördlinger Straße• 19.00-1.00 Uhr: Siebenbürger Blaskapelle Augsburg, Leitung: Siegfried Krempels: Schlager-Taxi• 8.00 Uhr: Einläuten des Heimattags durch Hans-Jürgen und Oskar Litschel• 9.00 Uhr:, Predigt: Bischof Reinhart Guib, Liturg: Pfr. i.R. Hans Schneider, 2. Vorsitzender des Hilfskomitees, Fürbitten: Tanja Vogelhuber, Dirk Vogelhuber, Anna Weidenfelder; Musik: Siebenbürgische Kantorei, Leitung: Andrea Kulin, Orgel: Andrea Kulin, St.-Paulskirche, Nördlinger Straße• 9.30 Uhr:, Verantwortlich: Ines Wenzel, Michael Konnerth, Fabian Kloos, Mark Penkert, Auf der Bleiche und Dr.-Martin-Luther-Straße• 10.30 Uhr:, Moderation: Ines Wenzel, Helge Krempels• 11.30 Uhr:: Bischof Reinhart Guib, Choral,: Rainer Lehni, Bundesvorsitzender, Joachim Herrmann, MdL, Bayerischer Staatsminister des Innern, für Sport und Integration, Dr. Bernd Fabritius, Präsident des Bundes der VertriebenenSiebenbürgenlied – Deutschlandlied, Begleitung: Siebenbürger Blaskapelle Augsburg, Leitung: Siegfried Krempels• 12.30 Uhr:: Henndorfer Musikanten, Leitung: Bernhardt Staffendt• 13.00 Uhr:: Neppendorfer Blaskapelle, Leitung: Kurt Müller• 13.30 Uhr:: Siebenbürger Blaskapelle Schorndorf, Leitung: Günter Machau• 14.00 Uhr:: Original Karpaten-Express, Leitung: Hans-Otto Mantsch• 13.00 Uhr:(entfällt bei Regen), Siebenbürger Blaskapelle Landshut, Leitung: Otto Wellmann• 13.00 Uhr:, Dr. Johann Schmidt, Rechtsreferent des Verbandes, Rathaus, Sitzungssaal 2. Stock, Segringer Straße 30• 13.00 Uhr:, Leitung: Natalie Bertleff, Jessica Pelger, SJD, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 14.00 Uhr:(entfällt bei Regen), Leitung: Julia Wagner- Vor der Schranne: Moderation: Jennifer Jakobi, Marc-Alexander Krafft- Schweinemarkt: Moderation: Valerie Bertleff, Tobias Krempels, Musik: Henndorfer Musikanten dirigiert von Bernhardt Staffendt• 14.00 Uhr:. Buchpräsentation von Dr. Irmgard Sedler, Haus der Geschichte Dinkelsbühl, Altrathausplatz 14• 15.00 Uhr:. Buchpräsentation von Martin Rill, St.-Paulskirche, Nördlinger Straße• 15.00 Uhr:. Vortrag von Rechtsanwalt Dr. Bernd Fabritius, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1, 1. Stock• 15.30 Uhr:. Buchpräsentation von Marc Schroeder. Moderation: Dr. Heinke Fabritius, Kulturreferentin für Siebenbürgen am Siebenbürgischen Museum Gundelsheim, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 17.00 Uhr:an: Hans Martin Tekeser, Laudatio: Reinhold J. Saueran: Michael Schmidt, Laudatio: Dr. Bernd Fabritiusan: Dr. Sigrid Haldenwang, Laudatio: Michael Markel, an: Prof. Dr. Erika Schneider, Laudatio: Prof. Dr. László Rákosy, Musik: Andrea Kulin, St.-Paulskirche, Nördlinger Straße• 18.00-1.00 Uhr:: Rocky 5• 19.00-1.00 Uhr:: Melody & Freunde• 19.00 Uhr:mit: Michael Altmann, Jürgen Filff, Fabian Kloos, Patrick Krempels, Oliver Lederer, Melanie Pauli, Dr. Andreas Roth, Andrea Schwab, Musik. Leitung: Jürgen Filff, Organ. Leitung: Fabian Kloos, Vor der Schranne (entfällt bei Regen)• 21.00 Uhr:, Verantwortlich: Christian Schüller• 22.00 Uhr:(bei Regen in der St.-Paulskirche um 21.30 Uhr), Ansprache: Dechant Hans-Georg Junesch, Großer Zapfenstreich: Knabenkapelle Dinkelsbühl• 10.00 Uhr:, Teilnehmer: Brigitte Drodtloff, Filmemacherin, Dr. Heinke Fabritius, Kulturreferentin für Siebenbürgen, Holger Gutt, Filmproduzent, Benjamin Józsa, Geschäftsführer des DFDR, Fabian Kloos, Bundesjugendleiter, Moderation: Dr. Iris Oberth, Leiterin des Kulturwerks des Siebenbürger Sachsen, Schrannen-Festsaal, Rainer Lehni, Bundesvorsitzender