Gratulationen zum 70. Geburtstag von Herta Daniel

Ratgeberin und Freundin

Herti Daniel war, ist und bleibt eine Bereicherung für die sächsische Welt – und für mich eine wichtige Ratgeberin und Freundin. Geprägt von absoluter Zuverlässigkeit, Entscheidungsstärke, Weitsicht und diesem ganz besonderen siebenbürgisch-sächsischen Geist des Zusammenhaltes war mit Herti Daniel stets eine überaus hervorragende Zusammenarbeit möglich. Ich wünsche Herti Daniel zu ihrem Geburtstag alles erdenklich Gute, ganz viel Gesundheit, weiterhin viel Erfolg und Schaffenskraft und unserer sächsischen Welt mehr Persönlichkeiten, wie Herti Daniel zweifelsfrei eine ist.

Bernd Fabritius, BdV-Präsident und Ehrenvorsitzender des Verbandes

Ausgezeichnete Zusammenarbeit

Herta Daniel, die Ehrenvorsitzende unseres Verbandes, wird 70 Jahre alt. Zu diesem runden Geburtstag gratuliere ich ganz herzlich im Namen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Seit über 20 Jahren in verschiedensten Funktionen für die Siebenbürger Sachsen aktiv, hat sich Herta Daniel immer vorbildlich für unsere Gemeinschaft eingesetzt, und das über den Verband hinaus wie z.B. im BdV-Landesverband Bayern oder im Verein „Siebenbürgisches Kulturzentrum Schloss Horneck“. Ich schätze an Herta Daniel ihre stets gute Vorbereitung oder die akribische Herangehensweise auch an heikle Probleme. Auch heute als Ehrenvorsitzende berät sie unseren Verband vor allem im Bereich der unerledigten Restitutionsfälle in Rumänien. Ich freue mich auf eine weiterhin ausgezeichnete Zusammenarbeit und wünsche Herta Daniel weiterhin beste Gesundheit, viel Zeit mit Ihrer Familie und noch viel Kraft für ihren Einsatz für unsere siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft.

Rainer Lehni, Bundesvorsitzender und Präsident der Föderation

Eine vorbildliche Vorsitzende

Herti, wie sie von Freunden genannt wird, traf ich sowohl als Landesvorsitzende als auch als Bundesvorsitzende immer wieder bei Sitzungen und gemeinsamen Veranstaltungen. Ihre freundliche und kompetente Art hat mich beeindruckt. Immer gut vorbreitet, auf jede noch so ausgefallene Frage eine Antwort, war Herti eine ausgesprochen vorbildliche Vorsitzende. Gepaart mit feinem Humor und Ironie, aber immer fair leitete sie die Sitzungen.Der Frauenarbeit – sei es in Land oder Bund – stand sie stets offen und interessiert gegenüber. Die Gespräche mit ihr waren inspirierend und zielführend. Herti ist eine überzeugte Sieben- und Weltbürgerin, der die Belange unserer Gemeinschaft auch nach ihrem Ausscheiden aus der aktiven ehrenamtlichen Zeit sehr am Herzen liegen. Zum Geburtstag wünsche ich dir, liebe Herti, alles Gute, Freude und Glück mit deiner Familie. Ich freue mich auf weitere Begegnungen mit dir.

Christa Wandschneider, Landes- und Bundesfrauenreferentin

Stets gut beraten

Liebe Frau Daniel, im Namen der Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle in München wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute zum Geburtstag. Mögen Gesundheit und Glück, Anerkennung und Lebensfreude Ihr ständiger Begleiter sein. Wir schätzen Ihr Wirken für die Gemeinschaft, insbesondere auf politischer Ebene. Dabei denke ich an Ihr Engagement für die Restitution von konfisziertem Eigentum in Rumänien und an die Schritte, die Sie zur Behebung der Rentenungerechtigkeit im Fremdrentengesetz eingeleitet haben. Danke für die gute Zusammenarbeit, die Führung und Beratung der Geschäftsstelle als Bundesvorsitzende und Ehrenvorsitzende.

Ute Brenndörfer, Bundesgeschäftsführerin