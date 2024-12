BdV Bayern: Landesvorsitzender Christian Knauer wiedergewählt und geehrt

Der Landesverband Bayern des Bundes der Vertriebenen (BdV) hat auf seiner turnusmäßigen Jahreshauptversammlung am 8. November in München die Weichen für die kommenden beiden Jahre gestellt. Dabei wurde der ehemalige Aichacher Landrat und Landtagsabgeordnete Dr. h.c. Christian Knauer erneut in seinem Amt als Landesvorsitzender wiedergewählt. In geheimer Wahl konnte er alle Stimmen auf sich vereinigen. Knauer steht bereits seit 1999 an der Spitze des Vertriebenendachverbandes und zählt damit zu den erfahrensten Repräsentanten der Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler. In seinem Rechenschaftsbericht zeigte er sich besonders stolz darüber, dass Bayern das einzige Bundesland sei, in dem alle Landtagsfraktionen Vertriebenenpolitische Sprecher benannt hätten.

Der neue geschäftsführende Landesvorstand, von links: Anton Dutz, Paul Hansel, Josef Zellmeier, MdL, Herta Daniel, Dr. h.c. Christan Knauer, Christoph Stabe und Bernhard Fackelmann. Foto: Susanne Marb/BdV

Blick auf die BdV-Delegierten im Adalbert-Stifter-Saal des Sudetendeutschen Hauses in München. Foto: Susanne Marb/BdV

Knauer 25 Jahre BdV-Landesvorsitzender in Bayern

Dank und Anerkennung für 25 Jahre BdV-Landesvorsitzender in Bayern, von links: Bernhard Fackelmann, Josef Zellmeier, MdL, Dr. h.c. Christian Knauer, Herta Daniel und Paul Hansel. Foto: Susanne Marb/BdV

Kontinuität zeigte sich auch bei den Wahlen der weiteren Mitglieder des geschäftsführenden BdV-Landesvorstandes. So wurden als stellvertretende Landesvorsitzende der Haushaltsvorsitzende im Bayerischen Landtag, Josef Zellmeier, MdL, die Ehrenvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Herta Daniel, und der Vorsitzende der Kulturstiftung der Banater Schwaben, Bernhard Fackelmann wiedergewählt. Neu in diese Funktion wurde Bürgermeister Anton Dutz aus dem oberpfälzischen Markt Wiesau, Landkreis Tirschenreuth, gewählt. Er wurde von der Sudetendeutschen Landsmannschaft anstelle von Dr. Dorith Müller, die ihre aktive Mitarbeit dort beendet hat, vorgeschlagen. Per Akklamation wurden auch Paul Hansel als Landesschatzmeister und Christoph Stabe als Schriftführer gewählt.Zu einer deutlichen Verjüngung führte die Wahl der zehn Beisitzer. Ihnen gehören mit der früheren Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für Heimatvertriebene und Aussiedler, Sylvia Stierstorfer (Sudetendeutsche Landsmannschaft), Werner Kloos (Landesvorsitzender in Bayern des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland), Nadja Atzberger (Karpatendeutsche Landsmannschaft Ruthenien), Birgit Unfug (Sudetendeutsche Landsmannschaft), Eduard Neuberger (Landsmannschaft der Deutschen aus Russland) und Ramona Sobotta (Banater Schwaben) fünf neue Gesichter an. Wiedergewählt wurden Dr. Gotthard Schneider (Landsmannschaft Schlesien), Georg Hodolitsch (Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn), Andreas Schmalcz (Sudetendeutsche Landsmannschaft) und Thomas Erös (Landsmannschaft der Sathmarer Schwaben).Als wichtigste Aufgaben für die Zukunft bezeichnete Dr. h.c. Christan Knauer die stärkere Vermittlung der mehrhundertjährigen Geschichte der Deutschen aus dem Osten und Südosten Europas, deren Vertreibung, Verbannung oder Diskriminierung nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und die Brückenbauarbeiten in die Herkunftsgebiete. Letztere dienten in der abgelaufenen Periode die Begegnungsfahrten nach Rumänien, Serbien, Bosnien-Herzegowina und Ungarn.Die Überraschung stand dem BdV-Landesvorsitzenden Christian Knauer buchstäblich ins Gesicht geschrieben, als Landesschatzmeister Paul Hansel und der stellvertretende Landesvorsitzende Josef Zellmeier zu Beginn der BdV-Landesversammlung außerhalb der Tagesordnung das Wort ergriffen. Anlass hierfür war das 25-jährige Amtsjubiläum Knauers als BdV-Landesvorsitzender. Josef Zellmeier erinnerte in einer kurzen Laudatio an den Werdegang des Landesvorsitzenden, dessen Wahl zum schwäbischen BdV-Bezirksvorsitzenden im Jahr 1991 den Einstieg in die Vertriebenenarbeit darstellte. Diese Funktion gab er 1999 nach seiner Wahl zum BdV-Landesvorsitzenden ab. 2006 wurde er ins BdV-Präsidium, 2008 zum BdV-Vizepräsidenten gewählt.Maßgeblich habe sich Dr. h.c. Christian Knauer in all den Jahren für die Durchsetzung des Gedenktages für die Opfer von Flucht und Vertreibung, für die Entschädigung der deutschen Zwangsarbeiter und den Bau des Sudetendeutschen Museums in München eingesetzt. 2007 übernahm er den Vorsitz im neu gegründeten Beirat für Vertriebenen- und Spätaussiedlerfragen beim Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales. Ferner ist er Gründungsmitglied des Stiftungsrats der „Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ in Berlin und gehört als Vertreter der Heimatvertriebenen dem Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks an. Durch seine klare Positionierung in vertriebenenpolitischen Fragen, sein Fingerspitzengefühl und sein hohes Maß an Diplomatie bei Verhandlungen sei es dem Landesvorsitzenden gelungen, den BdV Bayern zu hohem Ansehen auch bei allen politischen Fraktionen im Bayerischen Landtag zu führen. Als kleines Zeichen des Dankes und der Anerkennung überreichten Hansel und Zellmeier für den Landesverband dem Landesvorsitzenden einen gut gefüllten Präsentkorb mit Spezialitäten aus den unterschiedlichen Siedlungsgebieten.

Quelle: Bund der Vertriebenen