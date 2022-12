Unser Leben ist wieder voll erblüht: Weihnachtsgruß des Bundesvorsitzenden

Liebe Landsleute und Freunde unserer siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft, wenige Tage vor Weihnachten und dem Jahreswechsel blicken wir zurück auf das Jahr 2022, das nach den beiden Pandemiejahren wieder ein geregeltes Verbandsleben möglich gemacht hat. Nach erst zaghaften Versuchen der Wiederbelebung im Frühjahr ist unser Verbandsleben spätestens im Frühsommer wieder voll erblüht und zeigt sich seither in seiner ganzen Pracht und Vielfalt. Eine Veranstaltung, bei der man sich persönlich begegnen kann, ist durch nichts zu ersetzen. Das haben wir in den beiden Jahren davor schmerzlich vermisst und jetzt zu schätzen gelernt.

Weihnachtsdarstellung am Altar der evangelischen Kirche in Katzendorf (rumänisch: Cat¸a) in Siebenbürgen. Gemälde an der Predella aus dem Jahr 1813. Foto: Martin Eichler

Ich bin sehr froh, dass alle unsere Landesgruppen, Kreisgruppen, die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) und die zahlreichen Kulturgruppen wieder so aktiv sind und heiß darauf waren, endlich wieder ein geregeltes und abwechslungsreiches Gemeinschaftsleben zu gestalten. Dieses ist zweifelsohne mit Bravour gelungen. Dafür danke ich allen Verantwortungsträgern im Verband und allen Mitwirkenden in unseren Gruppen für ihren gemeinschaftsstiftenden Einsatz. Ebenso danke ich unseren Landsleuten und Freunden, die diese Vielfalt an Ereignissen wieder angenommen haben und begeistert mitmachen. Ganz besonders möchte ich aber unseren Verbandsmitgliedern danken, die mit ihrer Mitgliedschaft erst diese Vielfalt des Gemeinschaftslebens möglich machen und unserem Verband teils über Jahrzehnte die Treue halten.Unter dem Motto „Wurzeln suchen – Wege finden“ stand der diesjährige Heimattag zu Pfingsten in Dinkelsbühl, der erneut viele Tausende Gäste in unserer mittelfränkischen Partnerstadt vereinte. Es war ein herrliches Gefühl, diese Menschenmengen in Dinkelsbühl zu erleben. Auch wenn gerade der Pfingstsonntag, der Haupttag des Heimattags, verregnet war, ließen es sich die vielen Trachtenträgerinnen und Trachtenträger nicht nehmen, ihre schönen Trachten zu präsentieren. Dieser von Schirmen und Regenponchos geprägte Trachtenzug wird uns sicher in lebhafter Erinnerung bleiben. Ein reiches, vielfältiges und niveauvolles Programm mit über 40 Einzelveranstaltungen entschädigte dafür alle Gäste und zeigte, dass wir mit dem Heimattag weiterhin auf dem richtigen Weg sind.Wer Ende Juli und Anfang August in Siebenbürgen weilte, konnte an der ersten Ausgabe des „Siebenbürgischen Kultursommers“ teilhaben. Unter der Federführung unserer Partner vom Siebenbürgenforum besuchten Tausende von Landsleuten aus Deutschland die über 130 Veranstaltungen, die in ganz Siebenbürgen durchgeführt wurden. Kultur, Brauchtum, Vorträge, Lesungen, Tanzveranstaltungen bis hin zu Ortsjubiläen und Kircheneinweihung bot uns allen die Gelegenheit, unbeschwerte Momente in der alten Heimat zu genießen.Trotz dieser vielen positiven Aspekte aus unserem siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaftseben erleben wir nicht nur Sonnenschein in Europa. Im Gegenteil, der Krieg in der Ukraine dauert seit bald zehn Monaten an und bringt unsägliches Leid über Millionen von Menschen. Die damit zusammenhängende Energiekrise und die inflationsbedingten Preissteigerungen bereiten uns allen große Sorgen. Wir hoffen und wünschen, dass das Jahr 2023 uns wieder ein friedliches Europa zurückbringt.Im Namen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland sowie der weltweiten Föderation der Siebenbürger Sachsen wünsche ich allen Landsleuten in Siebenbürgen und ganz Rumänien, Österreich, Kanada, in den USA und natürlich in Deutschland frohe Weihnachten sowie ein gutes neues Jahr 2023 mit viel Glück, Erfolg und Gottes Segen.Vor allem aber wünsche ich allen „Bleiwt allen gesangd. Ugenaöm och gloaklech Fairdaich!“

Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland