25. Dezember 2022

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen: Weihnachtsgruß

Nach den letzten beiden Jahren, die durch die Pandemie geprägt waren, hat das zu Ende gehende Jahr 2022 wieder mehr Hoffnung in unser Verbandsleben gebracht. Seit diesem Frühjahr hat sich das Gemeinschaftsleben in der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen und allen 15 Kreisgruppen wieder erholt. Wir sind uns alle einig, dass Veranstaltungen die Basis unseres siebenbürgisch-sächsischen Verbandslebens bilden. Die Veranstaltungen wurden größtenteils gut bis sehr gut angenommen. Erwähnen möchte ich stellvertretend für die Aktivitäten in den Kreisgruppen die Kronenfeste in den Kreisgruppen Drabenderhöhe, Wiehl-Bielstein und Wuppertal oder die beiden Kreisgruppenjubiläen in Wuppertal (70 Jahre) und Leverkusen (50 Jahre). Zudem gab es Neuwahlen in sechs Kreisgruppen, mit teils verjüngten neuen Vorständen.





Auf Landesebene konnten wir erneut eine Reihe von Veranstaltungen anbieten. Von Konzerten mit „De Lidertrun“, der Beteiligung am Ostermarkt im Oberschlesischen Landesmuseum in Ratingen, dem Volkstanzseminar und dem Ostereierfärben des Landesjugendreferats über die Frauentagung zum Thema „Kulinarische Reise durch Siebenbürgen“ bis hin zur Buchpräsentation über „Mediasch und das siebenbürgische Weinland“ in Kooperation mit der Heimatgemeinschaft Mediasch war für jeden etwas dabei.



Den Verantwortlichen und Aktiven in den Kreisgruppen und im Landesvorstand danke ich herzlich, dass sie auch jetzt in diesen weiterhin schwierigen Zeiten für den Verband tätig sind. Eine Genugtuung ist es dann, wenn unsere Veranstaltungen auch dankbar von den Mitgliedern angenommen werden.



Auch für 2023 ist bereits einiges in Planung. Das Volkstanzseminar des Landesjugendreferats ist ebenso geplant wie eine Lesereise der Schriftstellerin Dagmar Dusil. Zudem findet am 15. April 2023 die Delegiertenversammlung der Landesgruppe statt, bei der auch ein neuer Landesvorstand gewählt wird.



Höhepunkt in unserem Verbandsleben war zweifelsohne das 70-jährige Jubiläum der Landesgruppe NRW, das wir in festlichem Rahmen am 3. September im Freischütz Schwerte gemeinsam begehen konnten. Es war ein schöner Tag, den unsere Landsleute aus allen Teilen des Landes miteinander erleben durften. Wertschätzung für unsere Arbeit wurde uns durch die nordrhein-westfälische Politik überbracht. Zudem haben sich Mitwirkende aus allen unseren Kulturgruppen in die Gestaltung des kulturellen Teils eingebracht und zum Erfolg dieser Feier beigetragen. Rainer Lehni, Landesvorsitzender

