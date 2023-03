Sponsoren für den Heimattag gesucht

Der Heimattag in Dinkelsbühl ist das wichtigste Ereignis im Jahresablauf, bei dem die Siebenbürger Sachsen ihre Kultur und Gemeinschaft glanzvoll zur Entfaltung bringen. Herausragende Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft geben sich bei diesem gesellschaftlichen Höhepunkt im Verbandsleben der Siebenbürger Sachsen die Ehre. Unternehmer und andere Sponsoren werden nun eingeladen, die positive Atmosphäre des Heimattages für ihre Präsenz und Werbung vor Ort in Dinkelsbühl zu nutzen. Mit einem maßgeschneiderten Angebot spricht der Verband der Siebenbürger Sachsen alle potentiellen Partner an.

Heimattag der Siebenbürger Sachsen 2022 in Dinkelsbühl: Aus Siebenbürgen angereist war die Tanzgruppe „Goldregen“ aus Sächsisch-Regen, gefolgt im Trachtenumzug von der Dinkelsbühler Knabenkapelle. Foto: Siegbert Bruss

„Unter dem Motto ,Miteinander schafft Heimat‘ bereiten wir den 73. Heimattag der Siebenbürger Sachsen vom 26. bis 29. Mai 2023 in Dinkelsbühl vor. Am Heimattag unterstreichen wir an drei Veranstaltungstagen, mit weit mehr als 15 000 Teilnehmern, die Zugehörigkeit und den Zusammenhalt unserer Gemeinschaft. Traditionelle Inhalte und christliche Werte bestimmen das bunte Programm, bestehend aus Kultur, Mundart- und Brauchtumspflege, Sport, Wirtschaft und Politik sowie Musik und Tanz. Ganz viel Raum nehmen Geselligkeit und der Austausch mit Gleichgesinnten ein, inmitten einer fröhlichen Feierstimmung im Zentrum der beschaulich schönen Stadt Dinkelsbühl.“ Mit diesen einleitenden Worten wirbt der Verband um Partner für den diesjährigen Heimattag.Schon zu Pfingsten 2022 präsentierten sich fünf Unternehmer als Sponsoren des Heimattages und trugen damit zum Erfolg des Heimattages bei. In diesem Jahr möchte der Verband noch mehr Sponsoren gewinnen, das Angebot beinhaltet eine Reihe von maßgeschneiderten Aktionen. So können sich die Unternehmer – je nach Spendenhöhe – im Programmheft des Heimattages, auf Plakaten im DIN A1-Format, auf Rollups an exponierten Veranstaltungsorten und auf Bannern an Bauzäunen präsentieren, ebenso werden sie im Rahmen der Live-Berichterstattung und in der Siebenbürgischen Zeitung erwähnt. Als persönliche Aktionen gibt es Ehrenplätze bei der Eröffnungsveranstaltung am Samstag und bei der Festkundgebung am Sonntag, ein Mittagessen mit Politikern und anderen Ehrengästen, einen Empfang für Sponsoren im Rahmen der Carl Wolff Gesellschaft (CWG) und anderes mehr. Das Sponsoring-Konzept wurde von einer Projektgruppe, bestehend aus Dr. Andreas Roth, Ingwelde Juchum, Helmuth Gaber und dem CWG-Vorsitzenden Reinhold Sauer, erarbeitet. Sie hoffen, damit vor allem Unternehmer mit emotionaler Bindung zu Siebenbürgen und zum Heimattag zu erreichen.Weitere Informationen können bei Bundesgeschäftsführerin Ute Brenndörfer, Telefon: (089) 23660911, E-Mail: verband [ät] siebenbuerger.de, eingeholt werden. Um verbindliche Anmeldung wird bis zum 11. April ebenfalls in der Geschäftsstelle gebeten. Siegbert Bruss