Verband hilft bei Lebensbescheinigungen: Kreis- und Landesgruppen sowie Bundesgeschäftsstelle sind aktiv

Die Bundesgeschäftsstelle informierte die über hundert Kreis- und Landesgruppen in einer E-Mail vom 17. September 2024 über die konkrete Vorgehensweise, wie Lebensbescheinigungen zu bestätigen (stempeln) und wie die Berechtigungen hierfür zu erlangen sind. So wurden die Untergliederungen gebeten, einen Erfassungsbogen mit den Unterzeichnungsberechtigten und dem Abdruck eines Adress- und eines runden Stempels auszufüllen.Erste Rückmeldungen aus den Landes- und Kreisgruppen sind in der Bundesgeschäftsstelle bereits eingegangen, einige gleich mit dem korrekt ausgefüllten Erfassungsbogen, andere mit Fragen betreffend den Stempel. Die Bundesgeschäftsstelle bietet allen Kreisgruppen auf Anfrage eine individuelle Vorlage für den runden Stempel und eine klare Empfehlung, wo dieser Stempel zuverlässig und günstig bestellt werden kann. Jetzt ist die Gelegenheit, die Stempel der Kreisgruppen zu aktualisieren und damit in der Lage zu sein, die Mitglieder mit der Bestätigung ihrer Lebensbescheinigungen zu unterstützen.Die neuen Formulare für die Lebensbescheinigung gehen täglich vielfach per E-Mail und per Post an unsere Mitglieder, denen die technischen Voraussetzungen fehlen, sie selbst herunterzuladen, heraus.. Die Bundesgeschäftsstelle und einige Landes- und Kreisgruppen sind bereits vorbereitet. Liebe Mitglieder, kommen Sie zu uns, wir unterstützen Sie gerne! Hier nochmals der Link zum Herunterladen des Formulars: www.siebenbuerger.de/go/25203A . Anschrift Bundesgeschäftsstelle: Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Karlstraße 100, 80335 München, Telefon: (089) 23 66 09-0, E-Mail: verband [ät] siebenbuerger.de.

Ute Brenndörfer, Bundesgeschäftsführerin