Heimattag 2025: Konsularische Beratung zur rumänischen Staatsangehörigkeit

Beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen wird erstmalig ein Informationspunkt Rumänien angeboten, bei dem aktuelle Rechts- und konsularische Fragen zum Tragen kommen.

Rechtsanwalt Dr. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, referiert am Samstag, dem15.00 Uhr, zum Thema „Entschädigung für politische Verfolgung“. Danach hält die Generalkonsulin von Rumänien in München, Miheia-Mălina Diculescu-Blebea, den Vortrag „Der rumänische Staat steht seinen historischen Minderheiten nahe“. In einer offenen Fragerunde können Sie anschließend Ihre Rechts- und konsularische Themen, zum Beispiel Staatsangehörigkeitsrecht, mit beiden Referenten besprechen.Schließlich können Sie Ihre persönlichen Belange um die rumänische Staatsangehörigkeit im Einzelgespräch mit dem rumänischen Konsul Iulian Diculescu oder einem Mitarbeiter seines Teams klären. Dies alles findet im ersten Stock des Katholischen Pfarrzentrums, Kirchhöflein, in Dinkelsbühl statt. Die konsularische Beratung ist individuell und kostenfrei.Weiterhin besteht die Möglichkeit, eine offizielle Klärung der Staatsangehörigkeit (cerere de clarificare a cetăţeniei) zu beantragen. Hierfür benötigen Sie einen gültigen deutschen Ausweis sowie ein rumänisches Dokument wie Urkunde, alten Reisepass oder Militärdienstbuch. Für den Klärungsantrag ist eine Gebühr von 35 Euro in bar zu entrichten. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des rumänischen Konsulats: https://www.econsulat.ro/ Der rumänische Konsul Iulian Diculescu und sein Team stehen Ihnen zusätzlich am Sonntag, demvon 14.30 bis 16.30 Uhr im Rathaus, 2. Stock, Sitzungssaal, für konsularische Beratung zur Verfügung. Das ist eine sehr gute Gelegenheit für alle, die Fragen und Klärungsbedarf zur rumänischen Staatsangehörigkeit haben.