Heimattag in Dinkelsbühl: Dankesworte des Bundesvorsitzenden

Der 75. Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl hat erneut bewiesen, dass unsere siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft vital und zukunftsorientiert ist. Getreu dem diesjährigen Motto „Zusammen Seite an Seite“ wurde die Gemeinschaft mit ihren vielen unterschiedlichen Facetten hervorgehoben, denn nur zusammen kann man ein solches Großereignis bestreiten. Auch dieser Heimattag war ein besonderer Meilenstein mit vielen großen und kleineren Veranstaltungen, er war generationenübergreifend, wobei jeder „seinen“ Programmpunkt finden konnte.

Der mitausrichtende Landesverband Bayern, hier die Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen, war beim Festumzug mit starken Trachtengruppen vertreten. Auch die junge Generation machte trotz Regen begeistert mit. Foto: Petra Reiner

Mit rund 16.000 Siebenbürger Sachsen und Freunden unserer Gemeinschaft platzte unserer Partnerstadt Dinkelsbühl erneut fast aus allen Nähten. Knapp tausend Jugendliche trotzten dem sehr wechselhaften Wetter und machten den Zeltplatz zu einem besonderen Erlebnis, das den Vergleich mit einem Festivalgelände nicht scheuen braucht.Höhepunkt des Heimattages ist und bleibt der Trachtenzug am Pfingstsonntag, an dem sich 113 Gruppen beteiligten. Über 3.100 Trachtenträger, Jung und Alt, Groß und Klein, zeigten bei wechselhaftem Pfingstwetter unter dem Applaus der Zuschauer ihre prächtigen Trachten.Ein Markenzeichen unseres Heimattags ist die Vielfalt, die wir an diesen vier Tagen präsentieren. Politik, Kultur, Kirche, Tradition, besinnliche Momente, Tanz und Unterhaltung, persönliche Begegnungen haben das Pfingstwochenende in Dinkelsbühl erneut zu einem großen Familientreffen der Siebenbürger Sachsen gemacht.Das Pfingstfest wird durch mehrere hundert Helferinnen und Helfer ermöglicht, die eine beeindruckende Leistung erbringen. Oft im Hintergrund agierend, sieht man nicht jeden Helfer auf den ersten Blick. Das Zusammenspiel der Organisatoren aus dem Heimattagausschuss mit der Verbandsspitze und den vielen helfenden Händen führt zu einem positiven Bild dieses Heimattags.Den Mitwirkenden aus dem Landesverband Bayern, dem Mitausrichter des Heimattags 2025, spreche ich ein Lob für ihren Einsatz aus. Ich danke ebenso der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) für ihren dauernden vielfältigen Einsatz. Auch wenn die Volkstanzveranstaltung regenbedingt mehrmals unterbrochen wurde, war der im Regen durchgeführte Gemeinsame Aufmarsch von über 150 Tanzpaaren ein emotionaler Höhepunkt vieler dieser meist jungen Tänzer.In meinen großen Dank schließe ich mit ein die Webmaster und Presseleute, die vielen Einzelakteure und Teams bei allen Programmpunkten, ebenso die Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle des Verbandes, die vielen aktiven Bundesvorstandsmitglieder, den Heimattagausschuss und nicht zuletzt die vielen Gäste, ohne die ein solcher Heimattag gar nicht stattfinden könnte. Einen besonderen Dank richte ich an die Stadt Dinkelsbühl, die für unsere Anliegen und Wünsche immer ein offenes Ohr hat. Es war ein rundum gelungenes Pfingstwochenende, an dem wir alle teilhaben durften.Ich darf Sie jetzt schon zum 76. Heimattag zu Pfingsten 2026 einladen. Bis dahin wünsche ich allen ein reiches Gemeinschaftsleben auf allen Ebenen unseres Verbandes.

Rainer Lehni, Bundesvorsitzender