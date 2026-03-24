



24. März 2026

Aussiedlerbeauftragter Bernd Fabritius im Gespräch mit Christoph Bergner

Der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Dr. Bernd Fabritius, traf sich am 26. Februar im Bundesministerium des Innern (BMI) zu einem Gespräch mit Dr. Christoph Bergner, Ministerpräsident a.D., Parlamentarischer Staatssekretär a.D. und ehemaliger Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale ­Minderheiten.

Beauftragter Fabritius im Gespräch mit Dr. Christoph Bergner. Foto: BMI Im Mittelpunkt des Austauschs standen die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler sowie die Anliegen der betroffenen Gruppen. Zudem wurden die im Koalitionsvertrag formulierten Aufträge und deren Umsetzung intensiv erörtert. Das Gespräch verlief in einer sehr guten und vertrauensvollen Atmosphäre. Dr. Christoph Bergner und der amtierende Beauftragte, Dr. Bernd Fabritius, kennen sich seit vielen Jahren und schätzen sich fachlich wie persönlich. Christoph Bergner war von 2006 bis 2014 Bundesaussiedlerbeauftragter. Auch nach seinem Ausscheiden aus dem Amt engagiert er sich ehrenamtlich in diesem Themenfeld und setzt sich für die Belange der Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler ein. Der Beauftragte dankte Bergner für den offenen und konstruktiven Austausch sowie für sein langjähriges und anhaltendes Engagement. Im Mittelpunkt des Austauschs standen die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler sowie die Anliegen der betroffenen Gruppen. Zudem wurden die im Koalitionsvertrag formulierten Aufträge und deren Umsetzung intensiv erörtert. Das Gespräch verlief in einer sehr guten und vertrauensvollen Atmosphäre. Dr. Christoph Bergner und der amtierende Beauftragte, Dr. Bernd Fabritius, kennen sich seit vielen Jahren und schätzen sich fachlich wie persönlich. Christoph Bergner war von 2006 bis 2014 Bundesaussiedlerbeauftragter. Auch nach seinem Ausscheiden aus dem Amt engagiert er sich ehrenamtlich in diesem Themenfeld und setzt sich für die Belange der Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler ein. Der Beauftragte dankte Bergner für den offenen und konstruktiven Austausch sowie für sein langjähriges und anhaltendes Engagement. Quelle: BMI

Schlagwörter: BMI, Aussiedlerbeauftragter, Bernd Fabritius, Christoph Bergner

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