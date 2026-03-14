



14. März 2026

Siebenbürgisches Museum nachhaltig sichern: Bundesaussiedlerbeauftragter Fabritius trifft Sedler

Der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Dr. Bernd Fabritius, hat sich am 4. März mit der Vorsitzenden des Trägervereins Siebenbürgisches Museum Gundelsheim e.V., Dr. Irmgard Sedler, zu einem ausführlichen Gespräch im Bundesministerium des Innern getroffen. Begleitet wurde der Termin von Dr. Dr. Gerald Volkmer, dem stellvertretenden Direktor des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (BKGE).

Aussiedlerbeauftragter Dr. Bernd Fabritius (rechts) im Gespräch mit Dr. Irmgard Sedler und Dr. Gerald Volkmer Foto: BMI Im Mittelpunkt des Austauschs stand die aktuelle Situation des Siebenbürgischen Museums in Gundelsheim sowie die Perspektiven und Herausforderungen der siebenbürgischen Kultureinrichtungen am Standort. Thematisiert wurden insbesondere strukturelle und finanzielle Rahmenbedingungen, die für eine langfristige Sicherung der kulturellen Arbeit von zentraler Bedeutung sind.



Sedler und Volkmer unterstrichen die besondere Rolle des Museums als Bewahrerin und Vermittlerin des kulturellen Erbes der Siebenbürger Sachsen. Sie hoben hervor, dass eine nachhaltige Finanzierung entscheidend sei, um die Arbeit des Museums und des Kulturreferats dauerhaft zu sichern und weiterzuentwickeln. Der Beauftragte stimmte dieser Einschätzung ausdrücklich zu und sicherte seine Unterstützung bei der angestrebten institutionellen Förderung des Museums und des Kulturreferats zu. Ziel sei es, verlässliche Strukturen zu schaffen, die Planungssicherheit gewährleisten.



Das Gespräch verlief in einer sehr offenen und konstruktiven Atmosphäre. Dr. Sedler informierte den Beauftragten zudem über die aktuellen Entwicklungen in der Dauerausstellung des Museums und sprach eine Einladung zum Besuch der Ausstellung aus. Der Beauftragte nahm diese Einladung gerne an. Mit dem Austausch wurde ein wichtiges Signal für die Unterstützung und Weiterentwicklung der siebenbürgischen Kulturarbeit in Gundelsheim gesetzt. Im Mittelpunkt des Austauschs stand die aktuelle Situation des Siebenbürgischen Museums in Gundelsheim sowie die Perspektiven und Herausforderungen der siebenbürgischen Kultureinrichtungen am Standort. Thematisiert wurden insbesondere strukturelle und finanzielle Rahmenbedingungen, die für eine langfristige Sicherung der kulturellen Arbeit von zentraler Bedeutung sind.Sedler und Volkmer unterstrichen die besondere Rolle des Museums als Bewahrerin und Vermittlerin des kulturellen Erbes der Siebenbürger Sachsen. Sie hoben hervor, dass eine nachhaltige Finanzierung entscheidend sei, um die Arbeit des Museums und des Kulturreferats dauerhaft zu sichern und weiterzuentwickeln. Der Beauftragte stimmte dieser Einschätzung ausdrücklich zu und sicherte seine Unterstützung bei der angestrebten institutionellen Förderung des Museums und des Kulturreferats zu. Ziel sei es, verlässliche Strukturen zu schaffen, die Planungssicherheit gewährleisten.Das Gespräch verlief in einer sehr offenen und konstruktiven Atmosphäre. Dr. Sedler informierte den Beauftragten zudem über die aktuellen Entwicklungen in der Dauerausstellung des Museums und sprach eine Einladung zum Besuch der Ausstellung aus. Der Beauftragte nahm diese Einladung gerne an. Mit dem Austausch wurde ein wichtiges Signal für die Unterstützung und Weiterentwicklung der siebenbürgischen Kulturarbeit in Gundelsheim gesetzt. Quelle: Bundesministerium des Innern

Schlagwörter: Siebenbürgisches Museum, Bernd Fabritius, Irmgard Sedler, Gerald Volkmer, Aussiedlerbeauftragter

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