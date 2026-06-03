„Ihre Zukunft ist in guten Händen!“: Grußwort der Botschafterin von Rumänien in Berlin, Adriana Stănescu

In ihrem Grußwort würdigte die Botschafterin von Rumänien in Berlin, Adriana Stănescu, die Bedeutung des siebenbürgisch-sächsischen Erbes und der gemeinsamen Werte, die Rumänien und Deutschland verbinden. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern seien enger denn je – sowohl im Rahmen des hochrangigen politischen Dialogs als auch auf Arbeitsebene, sagte die Diplomatin bei der Eröffnung des Heimattages am 23. Mai in Dinkelsbühl. Sie ließ keinen Zweifel, dass das Pfingsttreffen erfolgreich sein werde: „Ihre dynamische und tatkräftige Jugend wird mit Sicherheit viele zukunftweisende Akzente setzen, und das Soziale wird stets im Blickpunkt stehen!“ Das Grußwort der Botschafterin wird im Folgenden ungekürzt wiedergegeben.

Rumäniens Botschafterin in Berlin, Adriana Stănescu, übermittelte ein Grußwort zur Eröffnung des Heimattages in Dinkelsbühl. Foto: Christian Schoger

Seit vielen Jahren verbinde ich das Pfingstfest mit dem Heimattag der Siebenbürger Sachsen – er ist fest in meinem Kalender eingetragen und immer ein Grund zur Freude und Anlass für gute Gespräche, das Wiedersehen mit alten Freunden, viele interessante neue Bekanntschaften und zahlreiche Anregungen für meine Tätigkeit als Diplomatin! Dafür bin ich Ihnen, Herr Bundesvorsitzender, und Ihren Gästen sehr verbunden.Dinkelsbühl ist mittlerweile auch fester Bestandteil des Kalenders zahlreicher hochrangiger Persönlichkeiten aus Politik, Verwaltung, Kultur und Gesellschaft aus Deutschland und Rumänien. Leider ist in diesem Jahr, aufgrund der innenpolitischen Entwicklungen in Rumänien, eine Präsenz auf hoher politischer Ebene aus Bukarest nicht möglich gewesen.Beim Heimattag in Dinkelsbühl werden zahlreiche Brücken zwischen unseren Ländern, und vor allem zwischen den Menschen gebaut. Das ist sowohl den Siebenbürger Sachsen als auch den Gastgebern, der Stadt Dinkelsbühl und ihren Bürgern, zu verdanken.Eine Persönlichkeit spielt dabei eine ganz besondere Rolle, und das ist Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer, der seit über 22 Jahren die Geschicke dieser Stadt leitet und erst vor Kurzem mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt worden ist. Herzlichen Glückwunsch dazu, Herr Oberbürgermeister! Sie haben erwähnt, dass diese sechs Jahre die Letzten sein werden. Ich denke, Sie haben noch Zeit, Ihre Entscheidung zu überdenken! Ihre großartige Arbeit wird sowohl von den Bürgern der Stadt, von den Siebenbürger Sachsen, die Ihnen das Große Ehrenwappen verliehen haben, als auch von Rumänien geschätzt. Mein Land hat Ihnen 2017 den Nationalen Verdienstorden im Rang eines Offiziers verliehen. Wir alle haben Ihnen für Ihre Gastfreundschaft, Ihre Offenheit und die intensive Zusammenarbeit in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu danken!In diesen weltweit so herausfordernden Zeiten ist es wichtig, dass wir, in Deutschland, in Rumänien und in der großen Familie der Europäischen Union, zusammenhalten. Wie das am besten geht, zeigt der Heimattag in Dinkelsbühl, wo wir jedes Jahr zusammenkommen, um das zu feiern, was uns eint: die gemeinsamen Werte. Diese gemeinsam zu leben, ist ein Zeichen dafür, dass wir sie zu schätzen wissen!Deutschland und Rumänien arbeiten heute intensiv und erfolgreich zusammen, unsere bilateralen Beziehungen waren noch nie so intensiv wie heute, sowohl auf hoher politischer Ebene als auch auf Arbeitsebene. Dabei erwähne ich an dieser Stelle nur den Besuch des rumänischen Staatspräsidenten Nicușor Dan nach Berlin im Juli vergangenen Jahres, als erster bilateraler Besuch in einem Mitgliedstaat der EU, des Premierministers Ilie Bolojan nach Berlin im Januar dieses Jahres, oder auch den Besuch des deutschen Außenministers Johann Wadephul nach Bukarest im Herbst vergangenen Jahres.Auch die Regierungskommissionen mit dem Freistaat Bayern und mit Baden-Württemberg, die in März dieses Jahres beziehungsweise November 2025 stattgefunden haben, tragen dazu bei, die Beziehungen in vielfältiger Hinsicht zu vertiefen. Durch ihre Arbeit spiegeln diese Kommissionen den Umfang und Intensität der politischen, wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen Beziehungen wider. Es ist aber vor allem der intensive Kontakt zwischen den Menschen in Deutschland und Rumänien, der die Vitalität unserer Zusammenarbeit unter Beweis stellt.Es wurde von Vorrednern erwähnt, wie viel sich in Rumänien in den letzten 20 Jahren getan hat. Am 1. Januar 2027 werden wir 20 Jahre seit dem Beitritt meines Landes zur EU feiern. Es ist wichtig, uns über das Erreichte in diesen zwei Jahrzehnten zu freuen und uns bei allen zu bedanken, die dazu beigetragen haben. Die Siebenbürger Sachsen, als Brücke zwischen Rumänien und Deutschland, gehören dazu.Immer wieder faszinieren mich die nach wie vor enge Verbindung zwischen den Siebenbürger Sachsen und ihrer alten Heimat, Rumänien, und die zahlreichen Kontakte, die sie zwischen unseren Ländern Tag für Tag bauen. Darüber hinaus möchte ich der Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen dafür danken, dass sie beständig auch im Kontakt mit den Vertretern der rumänischen Gemeinschaft in Deutschland steht und einen Beitrag dazu leistet, den rumänischen Bürgern die Integration in Deutschland zu erleichtern. Wir wissen das sehr zu schätzen!Liebe Gäste, da die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend und das Sozialwerk den diesjährigen Heimattag ausrichten, sind wir sicher, dass es ein voller Erfolg sein wird. Ihre dynamische und tatkräftige Jugend wird mit Sicherheit viele zukunftweisende Akzente setzen, und das Soziale wird stets im Blickpunkt stehen! Die Zukunft der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft in Deutschland ist in guten Händen!Ich wünsche Ihnen allen einen schönen, harmonischen und erfolgreichen Heimattag und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.