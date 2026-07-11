



11. Juli 2026

Kulturaustausch der Föderation/Aufruf: Deutsche Kulturgruppe fährt 2027 nach Übersee

Um den Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl der Siebenbürger Sachsen über die Grenzen hinweg aufrecht zu erhalten und ihm neue Impulse zu geben, haben die Mitgliedsorganisationen der Föderation der ­Siebenbürger Sachsen einen Kulturaustausch im Zwei-Jahres-Rhythmus institutionalisiert. 2027 ist wieder eine Kulturgruppe aus Deutschland zu Gast bei den Landsleuten in den Vereinigten Staaten und Kanada.

2025 war die Cleveland Saxon Dance Group auf Kulturaustausch in Österreich und Deutschland und trat zum Abschluss ihrer Reise beim Kronenfest in Herzogenaurach auf. Foto: Wolfgang Niewelt Die rund zweiwöchige Tournee soll am 7./8. Juli beginnen, am 20./21. Juli enden und bietet mit der Teilnahme am Heimattag vom 9.-11. Juli in Cleveland einen ersten Höhepunkt. Die Flugkosten nach und von Cleveland, Ohio sind von den Teilnehmenden zu entrichten, die während der Tournee als Gäste nur noch sehr geringe weitere Kosten haben. Für anfallende Unterbringungs-, Programm- und Transportkosten vor Ort wird ein Antrag beim Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen gestellt.



Während der Tournee sind bis zu sechs Auftritte eingeplant, teils in den USA und teils in Kanada, wobei sich die Gastgeber Programm mit (live) Blasmusik und Tanz wünschen. Neben diesen Auftritten und dem Gemeinschaftserlebnis wird in beiden Ländern auch ein touristisches Rahmenprogramm geboten, wobei die Kulturgruppe ebenfalls von Landsleuten betreut wird.



Kulturgruppen, die mit höchstens 40 Mitwirkenden – d.h. auch: die Landsleute in Übersee können höchstens 40 Personen betreuen – ein ansprechendes Programm anbieten können, werden aufgerufen, sich für den Kulturaustausch schriftlich zu bewerben.



Bewerbungen sind bis zum 30. September 2026 an den Verband der Siebenbürger Sachsen, Karlstraße 100, 80335 München, E-Mail: kulturreferat[ät]siebenbuerger.de, zu senden. Dabei ist zu bedenken, dass die Aussagekraft dieser Bewerbung – durch Unterlagen wie Zeitungsberichte, Audio- oder Videoaufnahmen veranschaulicht – maßgeblichen Einfluss auf die Entscheidung über die zu entsendende Gruppe hat. Diese Entscheidung wird der Bundesvorstand des Verbandes in seiner Sitzung vom 31. Oktober treffen, so dass genügend Zeit für die Organisation der Tournee zur Verfügung stehen wird. Die rund zweiwöchige Tournee sollbeginnen,enden und bietet mit der Teilnahme am Heimattag vom 9.-11. Juli in Cleveland einen ersten Höhepunkt. Die Flugkosten nach und von Cleveland, Ohio sind von den Teilnehmenden zu entrichten, die während der Tournee als Gäste nur noch sehr geringe weitere Kosten haben. Für anfallende Unterbringungs-, Programm- und Transportkosten vor Ort wird ein Antrag beim Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen gestellt.Während der Tournee sind bis zu sechs Auftritte eingeplant, teils in den USA und teils in Kanada, wobei sich die Gastgeber Programm mit (live) Blasmusik und Tanz wünschen. Neben diesen Auftritten und dem Gemeinschaftserlebnis wird in beiden Ländern auch ein touristisches Rahmenprogramm geboten, wobei die Kulturgruppe ebenfalls von Landsleuten betreut wird.Kulturgruppen, die mit höchstens 40 Mitwirkenden – d.h. auch: die Landsleute in Übersee können höchstens 40 Personen betreuen – ein ansprechendes Programm anbieten können, werden aufgerufen, sich für den Kulturaustausch schriftlich zu bewerben.Bewerbungen sind bis zum 30. September 2026 an den Verband der Siebenbürger Sachsen, Karlstraße 100, 80335 München, E-Mail: kulturreferat[ät]siebenbuerger.de, zu senden. Dabei ist zu bedenken, dass die Aussagekraft dieser Bewerbung – durch Unterlagen wie Zeitungsberichte, Audio- oder Videoaufnahmen veranschaulicht – maßgeblichen Einfluss auf die Entscheidung über die zu entsendende Gruppe hat. Diese Entscheidung wird der Bundesvorstand des Verbandes in seiner Sitzung vom 31. Oktober treffen, so dass genügend Zeit für die Organisation der Tournee zur Verfügung stehen wird. Dagmar Seck

Schlagwörter: Kulturaustausch, Föderation, Aufruf

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