



12. April 2026

Kindertanzgruppe München sucht Verstärkung

Hast du Lust auf Spiele, Spaß und Tanzen? Dann bist du bei uns genau richtig! Die Siebenbürgische Kindertanzgruppe München sucht Verstärkung von Kindern, die unter 14 Jahre alt sind.

Du wohnst in Fürstenfeldbruck oder Dachau? Dann bist du auch bei uns richtig! Wir proben einmal im Monat in Dachau und freuen uns über Kinder aus der Umgebung, die mitmachen wollen. Unsere Probentermine (Freitag oder am Wochenende) und -orte (München-Zentrum, Haar, Dachau) rotieren. Deswegen melde dich bitte bei uns per E-Mail (hunneshagensandra[ät]web.de) vorher an, damit wir dir Bescheid geben können, wo und wann unsere nächste Probe stattfindet. Wir freuen uns auf dich! Jessica Barth und Sandra Hunneshagen

Schlagwörter: München, Kindertanzgruppe, Aufruf, Fürstenfeldbruck, Dachau

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