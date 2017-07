Kommentare zum Artikel

1 • gogesch schrieb am 07.07.2017, 14:22 Uhr:

So leid es mir auch tut: in Dinkelsbühl haben Politiker, egal aus welchem Land, schon immer genau das erzählt, was sie glaubten, dass die Anwesenden am liebsten hören. Ich würde mich freuen, wen es diesmal anders wäre. Nur glauben kann ich das nicht. Und wenn ich die 3 Buchstaben CSU sehe... muss ich automatisch an "Obergrenze" oder "Maut" denken, die Erfolgsprojekte dieser Partei, der letzten Monate und Jahre.