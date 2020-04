Na ja, wirklich kreativ waren unsere Nachbarschaften in Siebenbürgen nicht. Sie hielten mit den Zähnen an Sitten und Bräuchen fest, was unserer Gemeinschaft sicherlich beim Überleben geholfen hat. Ich beschäftige mich gerade intensiv mit dem Nachbarschaftsleben in Siebenbürgen, da ich jetzt die Zeit habe meine verfügbaren Protokolle zu "studieren".

2 • Doris Hutter schrieb am 08.04.2020, 19:52 Uhr:

Erste Erkenntnisse von den Nürnberger Mitgliedern zwischen 88 und 99 Jahren sind sehr positiv: Die überwiegende Mehrheit fühlt sich gut oder sehr gut versorgt von Kindern und Enkeln, einige haben Betreuer aus der alten Heimat und sind alle (die gefragt wurden) weitgehend zufrieden mit ihnen, einige leben im betreuten Wohnen und haben auch nur Gutes berichtet, sie werden rundum und jetzt mit großer Vorsicht versorgt. Gegen die Einsamkeit wird viel telefoniert.



Die Dankbarkeit ist überwältigend. Auch wenn die Kinder sie betreuen, sei es "was Schönes, wenn man sieht, es denkt jemand an einen! Es tut einem gut."



Wie modern und fit einige sehr betagte Landsleute sind, erfuhr ich beim Gespräch mit einem 90-Jährigen. Als ich ihn fragte, ob er die Siebenbürgische Zeitung lese, sagte er: "Ja, im Internet. Und ich bestelle alles, was wir brauchen, im Internet."



Es gibt auch Senioren, die ergriffen erzählt haben, dass junge (fremde) Leute im Haus sie gefragt haben, ob sie ihnen helfen könnten.

Wie schön, dass auch wir dieser großen Familie der Hilfsbereiten angehören!



Ich schließe mich Rainer an: Dankeschön denen, die jetzt unbürokratisch helfen, danke unseren Landes- und Kreisverbänden, die gezielt bei unseren Mitgliedern in irgendeiner Form anklopfen, um sinngemäß zu verstehen zu geben:

Nober, wä giht et der? Noberän, wä kan ich der hälfen?