1 • Bir.Kle. schrieb am 22.12.2024, 15:31 Uhr (um 15:53 Uhr geändert):

An dieser Stelle auch von meiner Seite ein kleiner Weihnachtsgruß:





Weihnachtslied für Weihnachtsmuffel



Oh Weihnachtsmarkt, oh Weihnachtsmarkt,

wie voll sind die Klosetten!

'ne Schlange hier, 'ne Schlange dort,

'ne Schlange fast an jedem Ort.

Oh Weihnachtsmarkt, oh Weihnachtsmarkt,

wie voll sind die Klosetten!



Am Glühweinstand, am Glühweinstand,

sind alle außer Rand und Band.

Der Glühwein ist nun leider aus

und alle geh'n betrübt nach Haus'.

Am Glühweinstand, am Glühweinstand,

sind alle außer Rand und Band.



Oh Weihnachtszeit, oh Weihnachtszeit,

nur blanke Nerven weit und breit.

Die Menschen hasten hektisch rum,

es dreht sich alles um Konsum.

Oh Weihnachtszeit, oh Weihnachtszeit,

nur blanke Nerven weit und breit.



Oh Weihnachtsfest, oh Weihnachtsfest,

du gibst mir jedes Jahr den Rest!

Nur Stress und Hektik überall,

die Leute haben einen Knall.

Oh Weihnachtsfest, oh Weihnachtsfest,

du gibst mir jedes Jahr den Rest!



Oh Weihnachtsstern, oh Weihnachtsstern,

du strahlst ganz hell aus weiter Fern',

weil Menschen nicht erleuchtet sind,

nicht Mann und Frau und auch kein Kind.

Oh Weihnachtsstern, oh Weihnachtsstern,

du strahlst ganz hell aus weiter Fern'.



Oh Weihnachtsmann, oh Weihnachtsmann,

Du schleppst jede Menge Krempel an.

Den ganzen Plunder braucht kein Schwein,

doch freuen sich alle - Groß und Klein.

Oh Weihnachtsmann, oh Weihnachtsmann,

Du schleppst jede Menge Krempel an.



Oh Weihnachtsbaum, oh Weihnachtsbaum,

wie hell erleuchtest du den Raum!

Erst strahlen Kinderaugen froh,

dann brennt das Zimmer lichterloh.

Oh Weihnachtsbaum, oh Weihnachtsbaum,

wie hell erleuchtest du den Raum!



verfasst von Uwe Schuller im Jahr 2022 auf die Melodie von "O Tannenbaum"