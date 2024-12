Weihnachtsgruß des Landesverbands Bayern

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute, wieder einmal neigt sich ein Jahr seinem Ende zu und die „stille Zeit“ hält Einzug. Wie jedes Jahr wollen wir gerade die Tage zu Weihnachten dazu nutzen, uns auf jene Werte zurückzubesinnen, die wir durch den Stress und die Hektik des Alltags nur allzu oft aus den Augen verlieren.

Versuchen wir, doch gerade jetzt Abstand vom oft harten Alltag zu gewinnen, und widmen wir uns unseren Familien, den Verwandten und Freunden, um gemeinsam diese schöne Zeit zu genießen. Gerade die Geborgenheit im Kreise der Familie ist es, die uns die notwendigen Kräfte gibt und uns in die Lage versetzt, unsere Batterie wieder aufzuladen. Diese „Auszeit“ sollten wir uns und unseren Lieben unbedingt gönnen. Die Tage vor Weihnachten sind auch Zeitpunkt für Rückschau auf das nun beinahe vergangene Jahr.Das Jahr 2024 war für uns Siebenbürger Sachsen in Bayern geprägt von vielen bedeutsamen Ereignissen: Das schöne Sachsentreffen in Siebenbürgen, das erfolgreiche 75-jährige Jubiläum in Bayern sowie die vielen Jubiläen in den einzelnen Kreisgruppen waren beeindruckende Zeichen unserer lebendigen Gemeinschaft. Es waren Veranstaltungen, die uns noch lange in Erinnerung bleiben werden. Unser Landesverband ist eine Gemeinschaft, auf die wir zu Recht stolz sein dürfen.Auch das kommende Jahr verspricht Großes, denn die Planungen für den Heimattag 2025 in Dinkelsbühl, den der Landesverband Bayern mitgestalten wird, werfen bereits ihre Schatten voraus. Ich bin mir sicher, dass auch der kommende Heimattag wieder ein starkes Zeichen für unseren Zusammenhalt und unsere Traditionen setzen wird.Während wir uns auf neue Aufgaben und Herausforderungen vorbereiten, bleibt doch ein großer Wunsch, der über allem steht: dass Frieden herrscht und Kriege in der Welt vermieden werden, damit Hoffnung und Menschlichkeit siegen können.Ein großes Dankeschön gebührt den vielen Ehrenamtlichen, die mit großem Engagement und Herzblut diese Erfolge möglich gemacht haben, sowie den hauptamtlichen Mitarbeitern, deren wertvolle Arbeit unverzichtbar ist. Gemeinsam schaffen wir die Grundlage, unsere Traditionen zu bewahren und die Gemeinschaft zu stärken.Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. Für das kommende Jahr wünsche ich viel Erfolg, Kraft und Freude bei all Ihren Aufgaben und Projekten.

Werner Kloos, Landesvorsitzender